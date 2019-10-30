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30 жовтня • оновлено в 17:38
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Протікає дах і каналізація: у мережі показали, в яких умовах живуть морпіхи на кордоні з Кримом

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У селищі Цукур на Херсонщині депутати не віддають занедбаний дитячий табір "Білі крила" в оренду Міністерству оборони, щоб там облаштувати базу для морпіхів.

Про це пише theБабель. Весь цей час морські піхотинці живуть практично під відкритим небом (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку докінця).

У 2018 році у цей район з Бердянська перевели 140-й окремий розвідувальний батальйон морської піхоти. З тих пір комбат Володимир Семків намагається домогтися рішення Херсонської облради, щоб забрати на баланс Міноборони табір і зробити в ньому ремонт.

Однак чиновники заявляють, що "Білі крила" знаходяться в курортній зоні, а Скадовськ є "курортом державного значення". Тому, на його думку, недоречно створювати "військову базу" поблизу дитячих установ.

Табір "Білі крила"

Табір "Білі крила"

theБабель

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Під час повторного голосування депутати ухвалили рішення підписати з Міністерством оборони договір оренди на 2 роки і 10 місяців. За словами Семківа, цього часу не вистачить навіть на те, щоб закінчити ремонт. Після рішення про оренду, табір потрібно передати на баланс МОУ, щоб в ньому можна було зробити капітальний ремонт.

В цей час морпіхи живуть в жахливих умовах і охороняють територію від злодіїв. Кімнати в "Білих крилах" запущені, в трьох з чотирьох корпусів протікає дах, каналізація не працює. Морпіхи змогли привести в порядок тільки той корпус, де не протікає дах.

Джерела в Міноборони вважають, що облрада не хоче віддавати табір, оскільки через нього зручно виводити гроші – на папері їх виділили на ремонт, а насправді будівлі стоять занедбаними.

Протікає дах і каналізація: у мережі показали, в яких умовах живуть морпіхи на кордоні з Кримом

theБабель

Протікає дах і каналізація: у мережі показали, в яких умовах живуть морпіхи на кордоні з Кримом

theБабель

Протікає дах і каналізація: у мережі показали, в яких умовах живуть морпіхи на кордоні з Кримом

theБабель

Протікає дах і каналізація: у мережі показали, в яких умовах живуть морпіхи на кордоні з Кримом

theБабель

Протікає дах і каналізація: у мережі показали, в яких умовах живуть морпіхи на кордоні з Кримом

theБабель

Як писав OBOZREVATEL, в мережі показали, наскільки покращився харчування за новою системою для бійців Збройних сил України.

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Місце
Україна Херсон
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Протекает канализация сквозь дырявую крышу, ништяк
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Дудко Олег
Дудко Олег
Вовремя Крым отжали, сейчас бы это про Артек рассказывали, впрочем это был бы лагерь им. Шухевича.
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