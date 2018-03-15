Протигаз і отрути: справу Скрипаля показали в карикатурі

Опублікована карикатура на скандал навколо отруєння нервово-паралітичною речовиною шпигуна-перебіжчика з Російської Федерації Сергія Скрипаля у британському місті Солсбері 4 березня.
Малюнок опублікований в мікроблозі kE? в Twitter. На ньому зображений солдат із Королівської гвардії Великобританії в уніформі і протигазі. Навколо нього також намальовані отруйні випаровування.
"Лондон. Все спокійно", - йдеться у підписі до карикатури.
@kequestion
Автор малюнка художник Андрій Петренко.
# Лондон . Все спокійно...- kE? (@kequestion) 15 березня 2018 р.
Автор: @innenukr pic.twitter.com/a3qpvF4qFi
Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.
Офіційний представник МЗС РФ у відповідь у грубій формі заявила про провокації.
Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася із Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.
Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.
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