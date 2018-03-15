Протигаз і отрути: справу Скрипаля показали в карикатурі

Опублікована карикатура на скандал навколо отруєння нервово-паралітичною речовиною шпигуна-перебіжчика з Російської Федерації Сергія Скрипаля у британському місті Солсбері 4 березня.

Малюнок опублікований в мікроблозі kE? в Twitter. На ньому зображений солдат із Королівської гвардії Великобританії в уніформі і протигазі. Навколо нього також намальовані отруйні випаровування.

"Лондон. Все спокійно", - йдеться у підписі до карикатури.

@kequestion

Автор малюнка художник Андрій Петренко.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь у грубій формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася із Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.