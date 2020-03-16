Протидіяти поширенню коронавірусу, що має ще зробити влада, включаючи рекомендації міністра охорони здоров‘я:

1. Запровадити режим надзвичайного стану по всій країні.

2. Верховна Рада України в режимі позачергових засідань розглядає лише ті закопроєкти, що стосуються забезпечення медичних потреб, санітарно-епідеміологічних заходів. Чергові засідання парламенту не відбувається, щоби зняти суспільну напругу про те, що під час карантинних заходів можуть бути ухвалені закони, що викликають протести з боку великої частини суспільства.

3. Установити, що потреби Держрезерву в частині забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення є першочерговими для фінансування з Державного бюджету. Для цього зняти кошти з фінансування інших державних програм пов‘язаних із національними проектами пов‘язаними з будівництвом інфраструктури.

4. Внести зміни до Державного бюджету в частині збільшення видатків на охорону здоров‘я, зокрема передбачивши підняття заробітних плат для лікарів.

5. Заборонити експорт з України матеріалів які можуть використовуватись для виробництва масок, антисептиків, спиртових розчинів і т.д. Посилити кримінальну відповідальність за такі правопорушення.

6. Окрім перепрофілювання інфекційних лікарень, вжити заходів для перепрофілювання в першу чергу державних підприємств під потреби медицина та боротьби з поширенням вірусних інфекцій.

7. Встановити, що проходження митних процедур для медикаментів, препаратів, що ввозяться в Україну під державне замовлення має складати не більше 8-10 годин.

8. Передбачити кошти в бюджеті для будівництва в Україні щонайменше двох лабораторій за сучасними зразками для проведення досліджень в сфері біобезпеки.

9. Відновити систему державних санітарно-епідеміологічних станцій, екологічних інспекцій, управлінь в справах захисту прав споживачів, служб фітосанітарного контролю тощо.

10. Розглянути можливість відновлення і перепідготовки як окремого роду військ - війська цивільного захисту населення (на випадок хімічних, біологічних, вірусних загроз).

11. Підрозділи Національної гвардії, ДСНС, ЗСУ залучаються до заходів з протидії поширення вірусу.

12. Усі заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри, театри, кінотеатри, концертні зали, нічні клуби тощо - припиняють свою роботу до закінчення обмежувальних заходів. Вийнятки: аптеки, продуктові магазини, автозаправні станції.

13. На час дії обмежувальних заходів працюють лише державні установи відповідальні за життєзабезпечення всіх важливих сфер держави та житлово-комунального господарства. Решта компаній, фірм, незалежно від форм власності переходять максимально на дистанційний тип роботи. На час обмежувальних заходів підприємці звільняються від сплати ЄСВ, інших податкових платежів, за працівниками зберігається середній заробіток.

14. Розглянути можливість знижки до 75% або взагалі скасування оплати житлово-комунальних послуг на час обмежувальних заходів.

15. На час обмежувальних заходів запроваджується додатковий контроль та штрафні санкції для компаній та підприємців які намагаються наживатись на епідемії встановлюючи захмарні ціни на маски інші медичні препарати та засоби необхідні з протидією поширення інфекції.

16. Виїзди за межі України на час обмежувальних заходів - заборонені, в‘їзди також. Переміщення між обласними центрами, для громадян лише з поважних причин.

17. Обмежень щодо руху вантажів не буде.

18. Магазини, аптеки, транспорт мають бути обладнанні дезінфекторами, транспорт проходить обробку та дезінфекції, водії в масках та рукавичках.

19. Обмежувальні заходи для громадян, виходи з дому дозволяються для походу в аптеку, чи магазин або на роботу для працівників державних установ, служб, працівників правоохоронних органів, медиків, тощо.

20. Місця скупчення людей: транспорт, станції метро обробляються спеціальними розчинами не рідше двох разів на добу. Під‘їзди будинків, сходові клітини, ліфти не менше трьох разів на тиждень, вологе прибирання - щоденне. Де не встигають ЖЕД мешканцям об‘єднатись зібравши кошти для купівлі розчинів якщо не вистачає.

Ось орієнтовний перелік заходів. Комусь може здатись жорстким, перебільшеним, буде багато незадоволених. Але мета - нації вижити і запобігти поширенню інфекції. Вже доведено, що превентивні і вчасні заходи є дієвими інструментами в протидії поширенню вірусу!

Держава має захистити людей!

Будьте здорові і бережіть себе!

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