У Харкові почалися репресії проти медиків швидкої, які підняли бунт через COVID-19

Після того як співробітники Харківської швидкої допомоги 18 квітня вийшли на акцію протесту, проти найактивніших учасників почалися репресії.

Так, колишній боєць АТО, водій "швидкої" Микола Устименко відкрито розповідав журналістам, що відбувається на їхній підстанції. Однак вже наступного дня, 19 квітня, за даними OBOZREVATEL, завідувачка підстанції №1 не випустила його в рейс.

Чоловіка викликали на роботу – поїхати водієм із реанімаційною бригадою. За словами Миколи, перед тим як вийти в рейс, вони проходять медичний огляд. І під час огляду завідувачка заявила, що в нього тиск 190. Волонтерка Наталія Попова опублікувала відео, на якому зафіксовано, що відразу після виходу з підстанції колеги виміряли Устименку тиск, результат – 140/80.

Крім того, завідувачка заявила, що від нього тхне перегаром. Після цього Микола сам пішов на експертизу та здав аналіз – як стверджують його колеги, наявність алкоголю в організмі не підтвердилася.

Однак керівництво швидкої допомоги дотримується іншої думки.

Директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області Віктор Забашта заявив OBOZREVATEL, що, за його даними, від Устименка несло спиртним. "Мені доповіли, що від водія був запах алкоголю, у рейс його не випустили, запропонували пройти огляд. Він сам написав, що в нього високий тиск, і тихенько пішов. Але чомусь ніхто не склав акт, тому в мене немає підстав його карати. Його переставили в інший рейс", – сказав Забашта.

У Харкові протестували співробітники швидкої допомоги Цензор.НЕТ

Самі співробітники вважають, що в такий спосіб їм мстять за те, що вони влаштували акцію протесту, розповіли про невиплату обіцяних президентом "коронавірусних" 300% надбавок, а також повідомили журналістам, що насправді коїться у швидкій.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 14 регіонів уже виплатили всі надбавки до 300% за березень лікарям за безпосередню роботу з пацієнтами з коронавірусом. Однак, за його словами, в Миколаївській області не фіксували жодного хворого на COVID-19 в березні, а Чернівецька область, де поширення хвороби було найбільшим, потребує дофінансування.

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