Проти мера Запоріжжя відкрили провадження через порушення карантину

Національна поліція відкрила кримінальне провадження проти мера міста Запоріжжя Володимира Буряка через порушення карантинного режиму у місті, введенного у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. За його словами, у постанові сказано, що міська влада нібито не виконала указ Кабінету міністрів щодо зупинення громадського транспорту в місті.

"Коли мені передали повістку, я спитав, як бути з людьми, які мають їздити на життєво необхідні процедури, зокрема гемодіаліз? Що робити запоріжцям, які повинні доглядати за паралізованими чи хворими літніми батьками? Й таких людей сотні. Відповіді я не отримав, але передав силовикам ваші повідомлення та коментарі, які ви мені з цього приводу писали", – написав Буряк.

Він проінформував, що нині медики виконують свою роботу в посиленому режимі, комунальники продовжують дезінфікувати дороги, зупинки, парки, сквери, дитячі майданчики, лавки, управителі – обробляти під’їзди та прибудинкові території. Соціальні працівники доставляють продуктові набори самотнім і маломобільним людям.

"Усі проблеми, які знаходяться в компетенції міста, намагаємося вирішувати максимально швидко. Як і обіцяв, підняв перед прем’єр-міністром питання щодо розширення переліку осіб, які можуть користуватися громадським транспортом", – зазначив Буряк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Буряк заявив, що незважаючи на рекомендацію Кабміну в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 громадський транспорт в Запоріжжі продовжить свою роботу.