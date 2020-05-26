Проти майора ЗСУ, покараного за критику влади, відкрили кримінальне провадження

Майор ЗСУ Роман Ковальов, якому раніше оголосили сувору догану за критику влади, повідомив, що проти нього зареєстрували кримінальне провадження.

Підстава – нібито непокора, скоєна в умовах особливого періоду. Втім на своїй сторінці у Facebook офіцер запевнив, що всі звинувачення проти нього безпідставні.

"За захист прав військовослужбовців – від 5 до 7 років позбавлення волі! Відносно мене відкрите кримінальне провадження. Мені нарешті дали можливість ознайомитись з таємними дисциплінарними розслідуваннями, які проти мене велись і я побачив, що вони повністю сфальсифіковані: завідомо неправдиві показання свідків та суцільні службові підроблення, фальшиві документи . І все це за відсутності складу злочину!"– пише Ковальов.

Майор Роман Ковальов

За словами захисника, кримінальне провадження було зареєстровано ДБР на підставі офіційного повідомлення командувача Сухопутними військами ЗСУ Олександра Сирського.

"Я, корінний мешканець Севастополя, свідомо залишивши все, що в мене було, включно дружину та сина, яких з того часу більше не бачив, весною 2014 року за покликом серця залишив рідне місто, аби зі зброєю в руках, як і належить справжньому чоловіку, поїхав захищати свою країну від кремлівської наволочі", – обурився Ковальов.

"Я це робив, бо захист Батьківщини – святий обов'язок громадянина, який визначений Конституцією України. І ось сьогодні держава порушує проти мене кримінальну справу за "непокору", якої не було!" – додав офіцер і запевнив, що буде боротися за справедливість до кінця.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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