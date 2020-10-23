Проти ідеї Зеленського легалізувати наркотики виступили 74% українців – опитування Шустера

74% українців відповіли "ні" на запитання "Чи підтримуєте ви легалізацію марихуани в Україні?" під час опитування , ініційованого Юлією Тимошенко в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 16-го жовтня.

Лідерка "Батьківщини" поставила це запитання людям в рамках всеукраїнського соціального проєкту "Свободи слова Савіка Шустера", покликаного створити електронну демократію та надати можливість кожному українцеві впливати на події, що відбуваються в країні.

Загалом до інтернет-опитування, яке проводилося із 20 по 22 жовтня і похибка якого не перевищує 5%, долучилися понад 15 тисяч осіб. Три чверті з них висловилися проти наміру президента легалізувати легкі наркотики.

Нагадаємо, легалізація марихуани буде у переліку питань, які Володимир Зеленський виносить на своє "опитування" біля дільниць 25 жовтня. "Батьківщина" категорично розкритикувала цю ідею і звинуватила владу у спробі легалізації в Україні наркотиків.

"Єдине, що їм треба вирішити шляхом фальшивого опитування, – це питання легалізації, як вони сказали "канабісу для медичних цілей". Насправді Постановою Уряду ще у 2000 році визначено перелік усіх наркотичних і психотропних препаратів, які можна використовувати для лікування хворих, тобто канабіс для медичних цілей вже давно легалізовано. Але в опитування Зеленського поставили питання легалізації, тому що у них вже є план легалізації наркотиків. Це акція проти української нації та української держави. Вони хочуть кинути країну в безодню легалізованого наркотику", – заявила Тимошенко під час ефіру "Свободи слова Савіка Шустера".