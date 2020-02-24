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24 лютого • оновлено в 14:33
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Протести в Нових Санжарах: українці висловили свою думку. Опитування

3.8т
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Переважна більшість українців не підтримали протести проти розміщення евакуйованих з Китаю людей в Україні.

Про це свідчать дані опитування проведені групою "Рейтинг".

Так, 74% опитаних висловилися проти протестів, які виникли в Україні. При цьому тільки 15% українців підтримали протести. І лише 11% респондентів відповіли, що не визначилися з оцінкою.

Протести в Нових Санжарах

Протести в Нових Санжарах

Відзначається, що чим вище рівень освіти і доходів, тим вище рівень неприйняття протестів проти евакуації. У регіональному розрізі найбільше тих, хто не підтримав такі дії – на півдні країни (80%).

Всього було опитано 1200 респондентів з України віком від 18 років і старше. Похибка репрезентативності дослідження: не перевищує 2,8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

  • Між силовиками і місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

  • Також в мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.

  • На протести в Нові Санжари людей привозили на автомобілях з іншої області.

  • Хлопці, фото яких поширили українські ЗМІ під час протестів в Нових Санжарах, записали відеозвернення, в якому спростували звинувачення, що вони "тітушки".

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Протести в Нових Санжарах Коронавірус
Місце
Україна
Тег
опрос
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Поздно, ykpoжывотные явили миру свой дикий оскал.
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4
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Виня Ксения
Виня Ксения
Это представители опзж против. Они разгоняют эту тему и подбрасывают провокаторов. А спонсирование идет из кремля.
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Широков Денис
Широков Денис
Виня Ксения, Нет у нас денег на такую куйню.Всё сами,всё сами...
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3
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Укроиньци - дикари. Доказано санжарами.
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