Протести в Нових Санжарах: українці висловили свою думку. Опитування

Переважна більшість українців не підтримали протести проти розміщення евакуйованих з Китаю людей в Україні.

Про це свідчать дані опитування проведені групою "Рейтинг".

Так, 74% опитаних висловилися проти протестів, які виникли в Україні. При цьому тільки 15% українців підтримали протести. І лише 11% респондентів відповіли, що не визначилися з оцінкою.

Протести в Нових Санжарах

Відзначається, що чим вище рівень освіти і доходів, тим вище рівень неприйняття протестів проти евакуації. У регіональному розрізі найбільше тих, хто не підтримав такі дії – на півдні країни (80%).

Всього було опитано 1200 респондентів з України віком від 18 років і старше. Похибка репрезентативності дослідження: не перевищує 2,8%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У селищі Нові Санжари Полтавської області понад дві тисячі людей заблокували дорогу для проїзду автобусів з евакуйованими з китайського міста Ухань, де бушує смертельний коронавірус.

Між силовиками і місцевими жителями відбулися зіткнення, є постраждалі.

Також в мережі з'явилося відео, на якому жителі міста Нові Санжари пообіцяли спалити медичний центр Національної гвардії разом з евакуйованими з Ухань українцями.

На протести в Нові Санжари людей привозили на автомобілях з іншої області.

Хлопці, фото яких поширили українські ЗМІ під час протестів в Нових Санжарах, записали відеозвернення, в якому спростували звинувачення, що вони "тітушки".

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