Журналіст і блогер Денис Казанський заявив, що ганьби з протестами в Нових Санжарах на Полтавщині, про які дізнався мало не весь світ, можна було уникнути.
Для цього українській владі достатньо було просто не створювати ситуації, в якій люди можуть повести себе негідно. Такою думкою він поділився в своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Зрозуміло, що багатьом подобаються прості відповіді (тупий народ, бидло і т. д.). Такий підхід зручний тим, що не потрібно нічого аналізувати й розбиратися. Але якщо все ж розібратися в цій історії на свіжу голову, то стане очевидно, що головні винуватці цієї ганьби – в уряді. Ситуації можна було уникнути ", – підкреслив Казанський.
Денис Казанський
За його словами, українській владі потрібно було організувати евакуацію громадян на два тижні раніше і не чекати паніки. Адже саме так вчинили інші країни.
"Навіть Таджикистан вивіз із Китаю своїх таджиків 11 лютого. Ми ж "маринували" в Ухані українців до 20-го! Навіщо? Щоб почекати, поки в кожній квартирі почнуть трястися від потоку новин із Китаю?" – обурився журналіст.
Водночас він зазначив, що не знає, навмисно уряд так вчинив чи ні. Але факт залишається фактом: в інших країн вже скоро карантин закінчиться, а в Україні продовжують "ліпили якісь сміховинні відмазки"
"Безперечно, люди поводяться негідно. Але це відбувається не тому, що в Україні живе якийсь особливо відсталий і дурний народ. Справа в іншому. Можна створити ситуацію, в якій люди будуть проявляти свої найкращі якості. Але можна влаштувати все і так, що навіть нормальні люди будуть охоплені первісними інстинктами. Завдання будь-якої влади – за можливості не створювати ситуацій, в яких виявляються ниці людські якості", – підсумував Казанський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, евакуацію своїх громадян із охопленого коронавірусом Китаю проводили майже 20 країн, але ні в одній із них своїх громадян не зустрічали так агресивно, як в Україні. Після так званого Новосанжарського сорому (так ситуацію охрестили журналісти) ЗМІ вирішили показати, як відбувалося повернення громадян інших країн.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".