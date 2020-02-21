Журналіст і блогер Денис Казанський заявив, що ганьби з протестами в Нових Санжарах на Полтавщині, про які дізнався мало не весь світ, можна було уникнути.

Для цього українській владі достатньо було просто не створювати ситуації, в якій люди можуть повести себе негідно. Такою думкою він поділився в своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Зрозуміло, що багатьом подобаються прості відповіді (тупий народ, бидло і т. д.). Такий підхід зручний тим, що не потрібно нічого аналізувати й розбиратися. Але якщо все ж розібратися в цій історії на свіжу голову, то стане очевидно, що головні винуватці цієї ганьби – в уряді. Ситуації можна було уникнути ", – підкреслив Казанський.

Денис Казанський

За його словами, українській владі потрібно було організувати евакуацію громадян на два тижні раніше і не чекати паніки. Адже саме так вчинили інші країни.

"Навіть Таджикистан вивіз із Китаю своїх таджиків 11 лютого. Ми ж "маринували" в Ухані українців до 20-го! Навіщо? Щоб почекати, поки в кожній квартирі почнуть трястися від потоку новин із Китаю?" – обурився журналіст.

Водночас він зазначив, що не знає, навмисно уряд так вчинив чи ні. Але факт залишається фактом: в інших країн вже скоро карантин закінчиться, а в Україні продовжують "ліпили якісь сміховинні відмазки"

"Безперечно, люди поводяться негідно. Але це відбувається не тому, що в Україні живе якийсь особливо відсталий і дурний народ. Справа в іншому. Можна створити ситуацію, в якій люди будуть проявляти свої найкращі якості. Але можна влаштувати все і так, що навіть нормальні люди будуть охоплені первісними інстинктами. Завдання будь-якої влади – за можливості не створювати ситуацій, в яких виявляються ниці людські якості", – підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, евакуацію своїх громадян із охопленого коронавірусом Китаю проводили майже 20 країн, але ні в одній із них своїх громадян не зустрічали так агресивно, як в Україні. Після так званого Новосанжарського сорому (так ситуацію охрестили журналісти) ЗМІ вирішили показати, як відбувалося повернення громадян інших країн.

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