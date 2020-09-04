Протести в Білорусі: стало відомо, кого підтримує більшість українців
Більшість українців підтримує білорусів, які протестують проти Олександра Лукашенка.
Такі результати показало соцопитування, проведене серед глядачів політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 4 вересня. Трансляція ефіру велася в YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
У респондентів запитали: "Народ Білорусі повстав проти Лукашенка. Кого ви підтримуєте?" Відповідь дали понад 9,8 тисяч українців.
77,8% заявили, що підтримують протестувальників.
13,51% учасників соцопитування підтримують президента Білорусі.
8,69% відповіли, що їм все одно.
Пропонуємо подивитися запис програми:
Як писав OBOZREVATEL, перший президент України, глава української делегації в ТКГ щодо Донбасу Леонід Кравчук заявив на "Свободі слова", що після 26 років президентства Олександра Лукашенка "змістити диктатора" в Білорусі мирним шляхом не вийде.