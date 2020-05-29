Протести проти "квот Фірташа": аграрії звинуватили Мінекономіки в корупції і закликали президента втрутитися

У Києві 29 травня близько двох тисяч фермерів у відповідь на наміри Міністерства економіки ввести обмеження імпорту пікетували Кабінет Міністрів і Офіс президента.

Аграрії стверджують, що квоти посилять монополію заводів Дмитра Фірташа і призведуть до значного подорожчання добрив і, відповідно, продуктів харчування. Десять аграрних асоціацій звернулися до президента Володимира Зеленського з вимогою зупинити квотування імпорту мінеральних добрив. Звернення до Офісу президента передали під час акції протесту на Банковій.

До фермерів вийшли заступники міністра Тарас Висоцький і Тарас Качка, який курирує діяльність Міжвідомчої комісії, яка ініціює квотування. Однак переговори результату не принесли.

"Нас намагаються втягнути в якусь незрозумілу дискусію, протиставити нас хімікам. Ми категорично проти цього. Виробники добрив, за нашими даними, є більш прибутковими з точки зору маржі, ніж фермери. Тому за рахунок аграріїв рятувати одного монополіста – це дурість і злочин", – заявив голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник, додавши, що фермери вбачають в діях комісії "потенційну корупцію".

Він повідомив, що питання введення квотування розглядатимуть протягом 30 днів. У разі позитивного рішення аграрії готові вийти на всеукраїнські акції протесту.

"Якщо не побачимо кроків щодо запобігання квотування, вважайте цю акцію попереджувальною. Остання надія на президента, ми просимо його втрутитися і не допустити розграбування аграріїв".

У зверненні аграрії закликали Володимира Зеленського взяти під особистий контроль, а також посилити роботу всіх державних органів щодо виконання рішення АМКУ про демонополізацію хімічної галузі шляхом примусового поділу групи компаній Ostchem Дмитра Фірташа.

Як повідомлялося раніше, з 2010 року Ostchem скупив 4 приватних заводи з виробництва міндобрив і призначив лояльний менеджмент на ще два підприємства. За різними оцінками, в даний час Фірташ контролює до 80% всього виробництва міндобрив в Україні. Встановлення монополії призвело до подорожчання добрив для сільгоспвиробників відразу на 30-40%. У 2019 АМКУ визнав Ostchem монополістом, який зловживає своїм становищем і отримує надприбутки за рахунок завищених цін на добрива для аграріїв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мінекономіки в особі Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі в терміновому порядку планує ввести обмеження на імпорт міндобрив в Україну з інших країн