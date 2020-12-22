Протести під Мінрегіоном: посадовці ДАБІ видали черговий дозвіл на незаконне будівництво

22 грудня під стінами Міністерства розвитку громад і територій України знову зібралися небайдужі кияни з надією поспілкуватися з головою Мінрегіону Олексієм Чернишовим. Проте міністр знов проігнорував громаду.

Про це повідомляє кореспондент суспільно-політичного видання "Єдність" із місця подій.

Зазначається, що 19 грудня за вказівкою міністра наметове містечко небайдужих активістів біля Мінрегіону згорнули, тому сьогодні вони знову встановили намети. На них зображені "фігуранти корупційних схем ДАБІ": Олена Шуляк, Олексій Чернишов, Ірина Король, Олексій Кудрявцев, Андрій Клочко та Олександр Сергієнко. На будівлі міністерства також з’явилися наліпки з написами: "Я, Чернишов Олексій, кришую корупцію в ДАБІ".

Крім того, незалежний експерт із державного управління в галузі містобудування Віктор Глеба провів пресконференцію з "портретом" Чернишова біля головного входу в будівлю.

"Чернишов відповідає за той безлад, що відбувається в будівництві. Мені не потрібні заступники, я поспілкуюся з ним так, якщо він не реагує на людей і протягом трьох тижнів ігнорує наші прохання звітувати про результати роботи на посаді міністра за 9 місяців! До речі, сьогодні поліцейські знову вкрали наше обладнання для протесту. Я – громадський діяч, я – експерт, і приїхав сьогодні сюди, щоб на фоні банера провести першу зимову конференцію просто неба. Але якщо поліція не дає мені провести таку елементарну річ, то в мене закрадаються сумніви в доцільності діалогу з владою", – наголосив він.

За словами керівника ГО "Стоп свавіллю" Сергія Северина, сьогодні вночі посадовці ДАБІ видали дозвіл на незаконне будівництво багатоповерхівки.

"Сьогодні, приблизно опівночі корупціонери ДАБІ видали дозвіл на будівництво якогось духовного благодійного храму в зеленій зоні на Жмаченко, 20, який чомусь має вигляд багатоповерхової будівлі на 46 тисяч квадратних метрів! Забудовником виступає компанія "Інтеграл Буд". Незважаючи на те, що депутати минулого скликання розірвали договір оренди із забудовником, Кличко його навмисно не підписав – і так за мовчазною згодою земельна ділянка залишилася за забудовником. Це попри те, що не раз проводилися протестні акції за участі місцевих мешканців і депутатів щодо цієї ситуації. Але нічого не спрацювало, корупція та гроші зробили свою справу!" – розповів Северин.

Нагадаємо, що акція протесту громадських активістів і фахівців галузі проти корупційних схем у будівництві. Ці схеми, за їхніми словами, діють під патронатом міністра Міністерства розвитку громад і територій, тривають уже три тижні. Громадський рух "Штаб спротиву незаконним будівництвам" трьома зверненнями висунув вимоги та пропозиції до міністра, але керівництво Мінрегіону не дало жодної відповіді за 22 дні протесту.

Активісти зверталися до Олексія Чернишова з проханням відзвітувати про реформи протягом останніх 9 місяців його роботи, терміново реформувати "МінРозГромТериторій" у справжній регулятор містобудівної галузі, вжити термінових заходів для відновлення державного нагляду й контролю, припинення неконтрольованого самочинного будівництва, наведення ладу в ДАБІ тощо.