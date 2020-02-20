"Вірус ненависті небезпечніший коронавірусу!" Глава УГКЦ присоромив українців за "бунт" на Полтавщині

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук заявив, що різка реакція протестувальників на евакуацію українців з охопленого коронавірусом Китаю не є християнською.

"Мені дуже боляче чути про опір громадян України щодо повернення наших співвітчизників, які опинилися в зоні небезпеки сучасного коронавірусу в Китаї", – цитує Шевчука пресслужба церкви.

Він зазначив, що людей можна зрозуміти: вони бояться підхопити інфекцію, оскільки "сучасні засоби безпеки, які пропонує медична система України, є ненадійними".

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"Для того, щоб подолати страх, не вистачає відчуття людяності і чесноті християнської любові до ближнього. Не таким небезпечним є коронавірус, як вірус ненависті і зневаги до людини. Якщо коронавірус можна побороти різними медичними засобами, то від вірусу ненависті нас може захистити тільки сила любові", – сказав глава УГКЦ.

У своєму зверненні він закликав органи державної влади забезпечити українську громадськість і тих, хто повертається з Китаю, усіма необхідними засобами безпеки.

"Прошу всіх людей, які називають себе християнами, утриматися від будь-якого вимірювання ненависті і не чинити перешкод для повернення до своїх домівок синів і дочок України", – закликав глава УГКЦ.

Святослав Шевчук ugcc.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, українку Анастасію Зінченко разом з її собакою не змогли евакуювати з Китаю, оскільки уповноважені органи КНР не схвалили документи тварини для перетину кордону.

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