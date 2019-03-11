Протести Нацкорпусу в Києві і Черкасах: українці відреагували на скандал

Україну 9 березня сколихнули масштабні протести Національного корпусу.

Активісти вступили в зіткнення з поліцією під Адміністрацією президента через корупційний скандал в оборонці. Далі вони перемістилися в Черкаси, де виступав президент України Петро Порошенко. У результаті сутичок постраждали 22 силовики.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися у своїх читачів, як можна уникнути повторення подібних інцидентів.

Нацкорпус у Черкасах ТСН

Згідно з результатами проведеного опитування, 32% респондентів вважають, що в Україні настав час посилити відповідальність за наслідки таких мітингів.

Ще 23% українців висловилися за те, щоб посилити порядок у країні. На їхню думку, перед виборами всі хочуть привернути увагу.

Разом із тим, для 18% зіткнення не стали несподіванкою. "Україна така країна – як не революція, так протест", – висловили вони свою точку зору.

Нацкорпус у Черкасах Україна Нова

За скасування подібних заходів до виборів 31 березня виступили 14% опитаних.

Ще 13% українців звернули увагу на те, що деякі політики підозріло мовчали. "Потрібні жорсткі заходи", – запевнили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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