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Протести Нацкорпусу в Києві і Черкасах: українці відреагували на скандал

2.2тЧитати матеріал російською

Україну 9 березня сколихнули масштабні протести Національного корпусу.

Активісти вступили в зіткнення з поліцією під Адміністрацією президента через корупційний скандал в оборонці. Далі вони перемістилися в Черкаси, де виступав президент України Петро Порошенко. У результаті сутичок постраждали 22 силовики.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися у своїх читачів, як можна уникнути повторення подібних інцидентів.

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Нацкорпус у Черкасах

Нацкорпус у Черкасах

ТСН

Згідно з результатами проведеного опитування, 32% респондентів вважають, що в Україні настав час посилити відповідальність за наслідки таких мітингів.

Ще 23% українців висловилися за те, щоб посилити порядок у країні. На їхню думку, перед виборами всі хочуть привернути увагу.

Разом із тим, для 18% зіткнення не стали несподіванкою. "Україна така країна – як не революція, так протест", – висловили вони свою точку зору.

Нацкорпус у Черкасах

Нацкорпус у Черкасах

Україна Нова

За скасування подібних заходів до виборів 31 березня виступили 14% опитаних.

Ще 13% українців звернули увагу на те, що деякі політики підозріло мовчали. "Потрібні жорсткі заходи", – запевнили вони.

Протести Нацкорпусу в Києві і Черкасах: українці відреагували на скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
опитування Обозревателя
Місце
Україна
Тег
Нацкорпус
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Либед Дитрих
Либед Дитрих
Причина спуска борьбы с коррупцией коррумпированное руководство МВД.
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Bilous Olexa
Bilous Olexa
Питания в цій анкеті були підібрані тенденційно. Всі питання на підтримку дій Порошенка і його оточення. А простого питання, чи засуджуєте ви дії президентської верхівки у створенні в країні системи войовничої і агресивної корупції (притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які засуджують корупцію, напади і вбивства активістів, що виступають проти корупції, захист корупціонерів на рівні Конституційного суду тощо, не поставили. Зрозуміло, що система корупції організована системно, керується централізовано з самих верхів. Виступ Нац. Корпусу - це одна з останніх спроб суспільства попередити войовничий феодалізму з боку новоспечених сюзеренів. І чим раніше ми їх зупинемо, тим краще для усього суспільства.
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