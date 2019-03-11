Протести Нацкорпусу в Києві і Черкасах: українці відреагували на скандал

Україну 9 березня сколихнули масштабні протести Національного корпусу.
Активісти вступили в зіткнення з поліцією під Адміністрацією президента через корупційний скандал в оборонці. Далі вони перемістилися в Черкаси, де виступав президент України Петро Порошенко. У результаті сутичок постраждали 22 силовики.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися у своїх читачів, як можна уникнути повторення подібних інцидентів.
Нацкорпус у Черкасах
ТСН
Згідно з результатами проведеного опитування, 32% респондентів вважають, що в Україні настав час посилити відповідальність за наслідки таких мітингів.
Ще 23% українців висловилися за те, щоб посилити порядок у країні. На їхню думку, перед виборами всі хочуть привернути увагу.
Разом із тим, для 18% зіткнення не стали несподіванкою. "Україна така країна – як не революція, так протест", – висловили вони свою точку зору.
Нацкорпус у Черкасах
Україна Нова
За скасування подібних заходів до виборів 31 березня виступили 14% опитаних.
Ще 13% українців звернули увагу на те, що деякі політики підозріло мовчали. "Потрібні жорсткі заходи", – запевнили вони.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Партії Блок Петра Порошенка заявили, що за провокацією стоять російські реваншисти й олігархи-втікачі.
Очевидець опублікував відео, на якому видно, як у Черкасах молодики з символікою Нацкорпусу почали прямо в натовпі розкидати фаєри і вибухові пакети.
Реакція міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не змусила себе чекати. Він заявив, що протестувальники "хотіли хардкору".
При цьому Аваков запевнив, що за такою поведінкою піде жорстке покарання.
10 березня правоохоронці провели низку затримань і обшуків. Зокрема, схопили главу черкаського Нацкорпуса. Дмитра Кухарчука, якого також внесли в базу "Миротворця".
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