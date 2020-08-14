Усі в безпеці: Україна домоглася звільнення затриманих у Білорусі громадян

У Білорусі із СІЗО відпустили п'ятьох українців: волонтерів Євгенія Васильєва та Костянтина Реуцького, а також громадян Романа Шишка, Павла Чернявського, Оксану Альошину.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" 14 серпня повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. Він підкреслив, що українці, затримані в дні протестів у Білорусі, тепер у безпеці.

Єнін розповів, що Чернявський після виходу із СІЗО був госпіталізований. Його травма виявилася несерйозною і він повернувся додому.

Українцям пропонували повернутися на батьківщину, але деякі вирішили залишитися в Білорусі.

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Нагадаємо:

У Білорусі відкрили кримінальне провадження щодо двох затриманих у Мінську українських волонтерів благодійної організації "Схід SOS" Євгенія Васильєва та Костянтина Реуцького.

Волонтери стали свідками того, як у Мінську затримують людину, яка просто переходила дорогу.

Чоловіків підозрювали у причетності до масових безладів, їм загрожувало від трьох до восьми років ув'язнення.

Кулеба заявляв, що держава буде діяти жорстко, захищаючи права своїх громадян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на тлі протестів у Білорусі закликала українців утриматися від поїздок до країни.