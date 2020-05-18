Змушували писати замість COVID-19 пневмонія: лікарі швидкої Харкова влаштували бунт і розкрили всю правду роботи на карантині

Також у них протерміновані ліки та не вистачає шприців

Лікарі розповіли, що їм доводиться прати одноразові костюми, а на бригаду видають один комбінезон на трьох

З 2400 співробітників швидкої допомоги Харкова тільки 244 отримали обіцяні президентом надбавки в 300%. Решта залишилися ні з чим. Водії та медики швидких скаржаться, що їх змушували не ставити діагноз COVID-19, а писати пневмонія. Терпець працівників швидкої урвався, і вони розповіли про те, як їм доводиться працювати умовах карантину.

Детальніше – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Один костюм на трьох

Вранці 18 травня співробітники швидкої допомоги Харкова вийшли на акцію протесту. Щоправда, керівництво намагалося всіляко зам'яти ситуацію, навіть напередодні оголошений страйк назвало фейком.

"Нас обурило, що тільки кілька людей отримали обіцяні надбавки. З нашої підстанції – осіб п'ять, і все. Хоча ми всі возили пацієнтів із пневмоніями. Звідки ми знаємо, підтвердився у них потім COVID-19 чи ні? На цьому й зіграло наше керівництво", – зазначила одна з лікарок швидкої.

Волонтерка Наталія Попова, яка допомагає медикам, вважає, що насправді надбавки за роботу з коронавірусом стали останньою краплею обурення медпрацівників.

Швидка допомога Цензор нет

"Не тільки несправедливість в оцінці праці медиків вивела людей на вулицю. У харківської швидкої є унікальний протокол, згідно з яким захисний костюм може використовувати тільки одна особа з трьох членів бригади. Тобто коли вони приїжджають, щоб госпіталізувати пацієнта в лікарню, потрапляють у ковідну зону, то водій і медик мають сидіти в кабіні. Тільки один медик у захисному костюмі повинен вивантажити пацієнта й передати. В результаті другий співробітник без костюма змушений залізти в салон швидкої та допомогти вивантажити пацієнта та його речі. А так вони діють за протоколом", – розповідає OBOZREVATEL Наталя.

Також використані одноразові захисні костюми медиків перуть і видають їм повторно.

"Захист покликаний не пропустити слину, кров хворого. Якщо ви бризнете на новий одноразовий костюм спреєм, то він вологу не пропустить. А бризніть на випрані – увесь струмінь вологи пройде", – пояснює різницю волонтерка.

Протест співробітників швидкої Telegram Віха

Ніхто не знає скільки співробітників швидкої допомоги Харкова заразилися коронавірусом. За словами Наталії Попової, відомо тільки про одну жінку, яка вже звідти звільнилася, а також перехворів її чоловік. Офіційну статистику керівництво області або швидкої допомоги не озвучує.

Крім того, у швидкої Харкова існує проблема з ліками. "Нас змушують використовувати протерміновані ліки. Перед тим як приїхала комісія, нам видали свіжі препарати, але попередили, що потім знову вернуть протерміновані. Так само нас змушують списувати деякі препарати, які, в принципі, непотрібні. Наприклад, вітаміни. Кому вони треба , якщо в людини інфаркт?" – розповіла лікарка Марина Сидоренко.

Лікарі швидкої скрін відео

Наталія Попова додає, що бригаді видають всього шість шприців: "А якщо в людини проблема з легенями, то цих шприців просто не вистачить. Уявіть, що до вас або ваших батьків приїде така бригада швидкої з протермінованими ліками та браком уколів?"

Чиновники називають протест медиків фейком

Керівник Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта стверджує, що таку виплату визначив Кабмін. За його словами, була створена комісія, яка підрахувала, хто та скількох пацієнтів із підозрою на COVID-19 перевозив, а також у кого ці діагнози підтвердилися. Тим і заплатили.

Швидка допомога

"А так у кожного своя думка. Одні вважають, що цю суму мали розділити на всіх порівну, інші, що потрібно заплатити тим, хто виїжджав на COVID-19 і неважливо, підтвердився він чи ні", – сказав Забаштанський.

Також чиновник переконує, що в його підлеглих достатньо засобів захисту. Він запевняє, що в бригаді по два захисні костюми, маски, рукавички, щитки та окуляри.

Голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер заявив, що насправді немає жодних проблем із виплатами медикам. "Зараз уряд розглядає питання, щоб виплатити всім співробітникам швидкої надбавки".

До того ж медики інших лікарень Харківської області, де перебувають хворі з коронавірусом, дотепер не отримали надбавки.

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