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"Просто вау!" Мережу вразила майстерність українських пілотів під час посадки літака

2.1тЧитати матеріал російською

Користувачів соцмереж вразила майстерність пілотування українських льотчиків величезним літаком Ан-124 "Руслан".

Держкомпанія "Антонов" у Twitter опублікувала відео посадки авіалайнера під час сильного бічного вітру.

На показаних кадрах видно, як величезний літак готується приземлитися, коли його буквально зносять сильні пориви вітру. "Руслан" практично боком здійснює посадку і вдало гальмує на посадковій смузі.

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У мережі були вражені майстерністю українських пілотів, які наважилися зробити таке складне приземлення.

"Притерли як рідного. Профі", "Just wow (Просто вау)", "Показали б краще роботу пілота під час такої посадки. Можу собі тільки уявити, як він махає всім, щоб до всього дотягуватися", – захоплювалися в мережі.

"Просто вау!" Мережу вразила майстерність українських пілотів під час посадки літака

Скріншот

"Просто вау!" Мережу вразила майстерність українських пілотів під час посадки літака

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, державне підприємство "Антонов" має намір відновити збирання важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан". Тепер Україна буде обходитися без російських комплектуючих.

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Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А если б упал???чему радуетесь??летчик рисковал людьми....вместо того чтобы просто уйти на запасеый аэродром
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