"Було порушено все!" У Колегії поліграфологів засудили "детектор брехні" Дубінського

Тестування народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського на поліграфі можна сприймати лише як шоу.

Процедура перевірки Дубінського на детекторі брехні була повністю порушена. Про це заявив глава Колегії поліграфологів України Віталій Шаповалов в ефірі ObozTV.

"Вчора (23 жовтня. – Ред.) було порушено все, що тільки можна порушити", – наголосив Шаповалов.

Він зазначив, що проводити тести на детекторі брехні у прямому ефірі – неетично і неправильно.

"Згідно зі стандартами практики Американської асоціації поліграфологів, такі публічні дослідження не можуть бути доказовими. Вони використовуються тільки для шоу. І на цьому крапка", – пояснив експерт.

За його словами, також була порушена організація процедури: в кімнаті перебувало занадто багато людей, були сторонні звуки тощо.

"Було дуже багато моментів, які могли впливати на психологічні прояви", – вказав він.

Також Шаповалов звернув увагу на "якусь нісенітницю за методологією".

При цьому поліграфолог висловив упевненість, що за відповідної підготовки фахівця обдурити детектор брехні – "дуже непросте завдання".

"Якщо під час дослідження використовувалися валідні методики, які застосовуються в світі, і сама процедура відповідає міжнародним стандартам, то ймовірність обману поліграфолога буде знижена до мінімуму", – запевнив Шаповалов.

На його думку, піддослідний може приховати правду тільки в тому випадку, якщо він проходив спеціальну підготовку: "Можливо, в якихось закритих структурах такі спеціальні тренінги проводяться. Але щоб якимось чином це швидко зробити – я в цьому дуже сумніваюся".

Дубінський пройшов поліграф Скріншот відео / YouTube

Як писав OBOZREVATEL:

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