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19 квітня • оновлено в 11:26
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"Просто немає слів!" Інфекціоніст із Києва шокував мізерною зарплатою під час карантину

12.4т
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Один із київських лікарів-інфекціоністів отримав аванс за свою роботу в лікарні всього 1910 грн. Обіцяних державою надбавок в 300% усе ще немає.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав лікар-інфекціоніст у КНП "Консультативно-діагностичний центр" Оболонського району столиці Дмитро Лукаш. Він наголосив, що працює єдиними черговим інфекціоністом у всьому районі.

"Диспансерна група ВІЛ-інфікованих – одна з найбільших по КДЦ у Києві, регулярний потік пацієнтів. Зарплата буде меншою, ніж була до цього, спасибі за увагу!" – написав лікар і звернувся до глави комітету з питань здоров'я нації, нардепа від "Слуги народу" Михайла Радуцького, а також нардепа 8-го скликання Ірини Сисоєнко.

На підтвердження своїх слів Дмитро Лукаш опублікував скріншот із транзакції на його банківську картку.

Відзначимо, це аж ніяк не перша скарга лікарів на жахливі умови роботи. Раніше київська нейрохірургиня Марина Гаврилишина заявила, що отримала за квітень нібито 1500 гривень зарплати.

У Facebook жінка висловила своє обурення, назвавши такі гроші "насмішкою і знущанням з лікарів, які навчаються 9 років". Вона також написала, що держава обіцяла "підвищити медикам зарплати і додаткові виплати по 6 тисяч".

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський заявив, що в Україні наступного тижня почнеться покриття заборгованостей за заробітними платами лікарям та іншим медичним працівникам.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
".. У зв`язку з рiзким покращенням рiвня життя в Українi, ще знаходяться в нас такi люди, котрi цього ще не зрозумiли i тому нам треба запровадити ще бiльш покращення..", - В. Вятрович. ))
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Khui Andjei
Khui Andjei
Абы не як у москалив.
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Билинский Владимир
Билинский Владимир
А что хотите от оккупационной администрации. Переболеют все. И администрация не поможет.
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Суспільство

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