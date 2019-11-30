"Просто клубок у горлі": офіцер ЗСУ зворушив мережу постом про легендарну "Відьму"

Українську військову Яну Червону з позивним "Відьма" посмертно нагородили званням Народного Героя України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц") додавши, що нагороду отримали чоловік та діти Яни.
Яна Червона
Facebook Штірліца
"Яна Червона, позивний "Відьма" - Народний Герой України... Відзнаку народу отримав чоловік та діти...Просто комок у горлі... Спи спокійно сестро... Помстимося...", – написав він.
Чоловік та діти Яни Червоної
Facebook Штірліца
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Відома доброволиця Яна Червона (позивний "Відьма"), загинула в зоні проведення Операції Об'єднаних сил 2 квітня.
Разом із нею також загинув Олександр Мілютін (позивний "Дід"). У їхній бліндаж влучив ПТКР терористів.
Вона усвідомлено вирушила захищати Україну на Донбасі, залишивши вдома двох дітей – десятирічного Віталія і восьмирічну Вікторію.
Жінку-доброволицю провели в останню путь сотні людей у рідному місті Харкові 4 квітня.
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