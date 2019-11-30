"Просто клубок у горлі": офіцер ЗСУ зворушив мережу постом про легендарну "Відьму"

Українську військову Яну Червону з позивним "Відьма" посмертно нагородили званням Народного Героя України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц") додавши, що нагороду отримали чоловік та діти Яни.

Яна Червона Facebook Штірліца

"Яна Червона, позивний "Відьма" - Народний Герой України... Відзнаку народу отримав чоловік та діти...Просто комок у горлі... Спи спокійно сестро... Помстимося...", – написав він.

Чоловік та діти Яни Червоної Facebook Штірліца

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!