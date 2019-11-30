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1 грудня • оновлено в 06:12
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"Просто клубок у горлі": офіцер ЗСУ зворушив мережу постом про легендарну "Відьму"

3.9т
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Українську військову Яну Червону з позивним "Відьма" посмертно нагородили званням Народного Героя України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український офіцер Анатолій Штефан ("Штірліц") додавши, що нагороду отримали чоловік та діти Яни.

Яна Червона

Яна Червона

Facebook Штірліца

"Яна Червона, позивний "Відьма" - Народний Герой України... Відзнаку народу отримав чоловік та діти...Просто комок у горлі... Спи спокійно сестро... Помстимося...", – написав він.

Чоловік та діти Яни Червоної

Чоловік та діти Яни Червоної

Facebook Штірліца

"Просто клубок у горлі": офіцер ЗСУ зворушив мережу постом про легендарну "Відьму"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна
Тег
ООС
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Анатолий Штефан, скоро ты тоже сдoxнешь, мститель xpeнов. А ведьма получила то, что заслужила - метр земли, и думаю черви ее сожрать не побрезговали, не смотря на то, что дpянь была.
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Свин Чубатый
Свин Чубатый
Отомстим, пообещал Штырлыц и начал писать гадости в инэте, надев боевые шаровары
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7
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
пошла на концерт Слепака.
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