Простий і швидкий спосіб незвично пофарбувати яйця на Великдень: покрокова інструкція

Завдяки карантину в Україні, на Великдень у 2020 році в багатьох господинь буде достатньо часу, щоб перестати фарбувати яйця хімічними барвниками, купленими у магазинах, і перейти на натуральніші варіанти.

І хоча у кожної напевно є свій улюблений метод, яким вона користується з року в рік, іноді настає такий момент, що хочеться спробувати щось нове.

OBOZREVATEL пропонує використовувати для цього червонокачанну капусту, яка допоможе створити неймовірно красивий бірюзовий відтінок для великодніх крашанок.

Отже, для початку потрібно подрібнити одну червонокачанну капусту (хоча якщо яєць буде багато, то краще взяти декілька), покласти її у велику каструлю і залити 0,5 літра води. Довести до кипіння, а потім варити 30-45 хвилин на маленькому вогні. Перш ніж вийняти капусту з води, повністю остудіть її і додайте 4-6 столових ложок оцту.

Щоб отримати ніжно-небесний колір крашанки на Великдень, замочіть яйця в отриманому розчині на 1-2 години. Тога як для насиченішого кольору можна залишити яйця в капустяній фарбі на 3-4 години – колір вийде просто чарівний.

Щоб Великдень 2020-го запам'яталася всім вашими крашанками, можна надати їм певну родзинку.

Наприклад, після того як пофарбовані яйця повністю висохнуть, покладіть їх на папір або серветки.

Потім візьміть стару зубну щітку чи пензлик, занурте її в золоту фарбу й легенько проведіть по ній пальцем так, щоб бризки фарби трохи потрапили яйце. Так на крашанці з'явиться красивий золотистий розпис.

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