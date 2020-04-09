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10 квітня • оновлено в 09:12
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Простий і швидкий спосіб незвично пофарбувати яйця на Великдень: покрокова інструкція

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Завдяки карантину в Україні, на Великдень у 2020 році в багатьох господинь буде достатньо часу, щоб перестати фарбувати яйця хімічними барвниками, купленими у магазинах, і перейти на натуральніші варіанти.

І хоча у кожної напевно є свій улюблений метод, яким вона користується з року в рік, іноді настає такий момент, що хочеться спробувати щось нове.

OBOZREVATEL пропонує використовувати для цього червонокачанну капусту, яка допоможе створити неймовірно красивий бірюзовий відтінок для великодніх крашанок.

Простий і швидкий спосіб незвично пофарбувати яйця на Великдень: інструкція

Отже, для початку потрібно подрібнити одну червонокачанну капусту (хоча якщо яєць буде багато, то краще взяти декілька), покласти її у велику каструлю і залити 0,5 літра води. Довести до кипіння, а потім варити 30-45 хвилин на маленькому вогні. Перш ніж вийняти капусту з води, повністю остудіть її і додайте 4-6 столових ложок оцту.

Простий і швидкий спосіб незвично пофарбувати яйця на Великдень: інструкція

Щоб отримати ніжно-небесний колір крашанки на Великдень, замочіть яйця в отриманому розчині на 1-2 години. Тога як для насиченішого кольору можна залишити яйця в капустяній фарбі на 3-4 години – колір вийде просто чарівний.

Простий і швидкий спосіб незвично пофарбувати яйця на Великдень: інструкція

Щоб Великдень 2020-го запам'яталася всім вашими крашанками, можна надати їм певну родзинку.

Наприклад, після того як пофарбовані яйця повністю висохнуть, покладіть їх на папір або серветки.

Простий і швидкий спосіб незвично пофарбувати яйця на Великдень: інструкція

Потім візьміть стару зубну щітку чи пензлик, занурте її в золоту фарбу й легенько проведіть по ній пальцем так, щоб бризки фарби трохи потрапили яйце. Так на крашанці з'явиться красивий золотистий розпис.

Простий і швидкий спосіб незвично пофарбувати яйця на Великдень: інструкція

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що обов'язково потрібно зробити перед Великоднем на Чистий четвер 2020.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Великдень
Місце
Україна
Тег
великодній стіл
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Комментарии на сайте не модерированы
Sokratus Aleksandre
Sokratus Aleksandre
Затиснути дверима було б краще і швидше!
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
По данному рецепту пУтин себе их накрасит
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Михаил, Путин вам всем уже давно ваши яйца накрасил между дверью и косяком, даже МВФ "отбелить" не может ...
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