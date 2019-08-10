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Прославляв "Л/ДНР": російський представник ОБСЄ на Донбасі попався на антиукраїнській діяльності

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Російський представник місії ОБСЄ на Донбасі Микола Алєксєєв постив у соцмережах побажання смерті українцям і прославляв терористів "ДНР" і "ЛНР".

Як пише ТСН, наразі ці пости приховані, але вони залишилися на скріншотах журналістів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Повідомляється, що пізніше росіянин прибрав із соцмереж вказівки на свій пост і обмежив доступ до інформації. Після запитів журналістів його сторінка стала зовсім недоступною. Незважаючи на це, їм вдалося отримати підтвердження офіційного статусу Алєксєєва – дипломатичну картку, видану МЗС у травні 2019 року.

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ОБСЄ на Донбасі

ОБСЄ на Донбасі

112 Україна

За словами військових експертів, майже всі російські представники міжнародних організацій в Україні займаються антиукраїнською діяльністю.

"Майже всі росіяни, які беруть участь у роботі міжнародних організацій, а це, перш за все, представництво ООН в Україні, ОБСЄ – це люди, які виконують завдання російських спецслужб. Вони беруть участь в інформаційних спеціальних операціях проти України, дискредитації", – відзначають експерти.

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов пояснив, що місія не може не допускати росіян в ОБСЄ, оскільки Росія є членом організації, а на Донбасі йде гібридна війна.

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Дипломатична картка Алексєєва

Дипломатична картка Алексєєва

Скріншот відео

"Україна не визнала стану війни з Російською Федерацією, тому формально вони мають право направляти нам представників Росії для участі в їх місії. Немає заборон", – сказав він.

В ОБСЄ на численні запити журналістів відповіли, що це питання вивчається, а погляди Алєксєєва не збігаються з офіційними. У разі підтвердження звинувачень проти нього – організація вживе заходів. Яких саме, в місії не уточнили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у відповідь на звинувачення СММ ОБСЄ сил ООС в обстрілі тимчасово окупованій Горлівки, бійці ЗСУ оппубліковалі в Facebook аргументовану відповідь із спростуванням.

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Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ОБСЄ
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Носка под сраку этому Алексееву ! Не должно быть в ОБСЕ агентов влияния Кремля!
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