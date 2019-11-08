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8 листопада • оновлено в 17:16
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"Прощавай, мамо! Тіло кремуй, попіл у море": в Одесі юнак наклав на себе руки. Фото 18+

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Молодий мешканець Одеси скоїв суїцид на одному з будівельних об'єктів міста, залишивши передсмертну записку.

Надзвичайна подія сталася на вул. Маршала Малиновського. Інформацію про суїцид підтвердили OBOZREVATEL джерела в регіональному управлінні поліції (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця).

"Молоду людину вранці виявив виконроб стійки. Він і зателефонував у поліцію. В особистих речах загиблого було знайдено передсмертну записку", – розповіли правоохоронці.

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У записці одесит вказав свою адресу і залишив послання для своєї матері: "Прощавай, мамо! Тіло кремуй, попіл у море". Деталі події уточнюються.

Юнак вчинив суїцид

Юнак вчинив суїцид

7 канал

Юнак вчинив суїцид

Юнак вчинив суїцид

7 канал

Юнак вчинив суїцид

Юнак вчинив суїцид

7 канал

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що онук президента Назарбаєва зробив спробу суїциду і покусав поліцейського в Лондоні.

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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это дегродация нации,
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