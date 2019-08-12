"Прощайте, хлопці!" Мережу підірвав пост про героїчну загибель воїна АТО

У мережі згадали подвиг старшого лейтенанта Артема Абрамовича, який героїчно загинув у бою з окупантами на Донбасі 12 серпня 2014 року.

У річницю трагедії на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook з'явилося інтерв'ю з його матір'ю, яке було записано в 2018 році.

Абрамович віддав своє життя, прикриваючи військових, які йшли з лінії вогню. В один момент він виступив із двома товаришами проти російських танків.

Цензор.НЕТ

"Два танки, один із них Артема, прикривали тих, хто відступали, але незабаром на них пішли російські танки. Наші давали відповідь, маневруючи полем. Зуміли навіть підбити один танк противника. Але потім наш другий танк чи підбили, чи то ще щось, але він потягнувся до зеленки. Хлопці повідомили Артему, що заклинило дуло – і він дав їм наказ відступити або евакуюватися. Вони потрапили в полон, але всі повернулися додому. У результаті танк Артема залишився сам, і на нього вискочив іще один російський Т-72. Далі у них відбулося зіткнення", – поділилася мати Героя.

Перед смертю він крикнув побратимам: "Прощайте, хлопці, на мене йдуть Т-72-гі!"

Цензор.НЕТ

Цензор.НЕТ

За словами матері, їй віддали лише останки сина, і жінка не була впевнена, чи всі вони належать Артему. Як з'ясувалося невдовзі, разом із ним у могилу поклали останки двох побратимів, які також перебували в фатальному танку і вважалися зниклими безвісти.

Користувачі відреагували на пост фонду, залишивши безліч коментарів. Українці висловили жаль і слова підтримки родичам воїна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останки старшого лейтенанта Абрамовича були знайдені пошуковими системами місії "Чорний тюльпан" 3 жовтня 2014 року. Після судово-медичних експертиз, які провели запорізькі медики, фрагменти тіла поховали.

Незабаром після того, як виявилося, що останки трьох вояків були в одній могилі, завдяки зусиллям матері Абрамовича пройшло повторне поховання.

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