Пророцтва Ванги про коронавірус та Україну в 2020 році: провидиці почали вірити

Болгарська ясновидиця Ванга ще в минулому столітті говорила про страшну епідемію в 2020 році і появу "народного лідера" в Україні. Так, в мережі заговорили про те, що вона передбачила спалах коронавірусу і президенство Володимира Зеленського.

Саме з якою хворобою людям доведеться мати справу, вона не уточнювала. Однак Ванга говорила, що люди будуть падати і помирати прямо на вулицях від давно забутого вірусу, пише info.sibnet.ru.

Провидиця відзначала, що епідемія стрімко пошириться по всьому світу і забере безліч життів.

Ванга могла передбачити коронавірус

"У 1995 році я ще хлопчиною молодим розмовляв із Вангою, коли вона сказала, що в рік п'яти двійок відбудеться епохальна подія для всього людства – планета отримає такий страшний вірус, що можуть загинути сотні мільйонів людей. Я зараз в шоці", – повідомив кум провидиці Сергій Косторной.

Кандидат біологічних наук, імунолог Марина Зуєва назвала пророкування болгарської ясновидиці дивовижним. Спеціаліст пояснила, чому Ванга могла вважати його старою хворобою. У 2002 і 2003 році схожий вірус викликав спалах захворюваності на атипову пневмонію. А відкрили коронавірус як вид ще в 1965 році.

Карта поширення вірусу:

Згідно з пророцтвом Ванги, ліки від коронавірусу винайдуть протягом року, приблизно через три місяці після піку захворювання.

Крім того, провидиця говорила про те, що в 2020 році ситуація в Україні покращиться з появою народного лідера, пише "КП в Україні". Вона стверджувала, що при владі буде людина, яка по-справжньому прагне до миру і готова говорити заради цього навіть з ворогами. При цьому Ванга відзначала, що його дії принесуть бажані результати.

Раніше OBOZREVATEL писав, що готує українцям майбутнє згідно із заявами Ванги.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал