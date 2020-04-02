У мережі нагадали про знакові слова Олександри Узлюк, яка пережила Голодомор. Жінка, котра народилася на Донбасі, в зверненні до нових поколінь українців бажала їм, щоб вони ніколи не знали війни.

Про цей факт розповіли волонтери на сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook. "Дай Боже, щоб вони не знали, що таке війна, або, що таке голод". Таке побажання нинішньому поколінню за кілька років до війни на Донбасі залишила Олександра Єгорівна Узлюк", – написали вони.

"Ім'я цієї жінки 1929 року народження не повинно вам про щось говорити. Вона невідома, як і мільйони інших невідомих. Але й унікальна одночасно", – додали волонтери.

Олександра Узлюк Facebook "Повернись живим"

Так, спогади Узлюк про Голодомор зберігаються в музеї Меджибізької фортеці в Хмельницькій області. І саме вони – одні з небагатьох про Луганщину. Жінка народилася і виросла в місті Кадіївка (Стаханів), яке зараз окуповане росіянами.

У своїх спогадах, записаних для музею школярами, Олександра Єгорівна згадувала, що під час Голодомору вижити її сім'ї допомогла робота батька. Він був шахтарем і отримував хлібний пай.

"Коли випадково зустрічаєш такі спогади і факти про український Донбасі та його людей, в грудях щемить ще більше, ніж зазвичай. Тому що, в кінцевому підсумку, всі ми, незалежно від віку і походження, хочемо, щоб майбутні покоління не знали, що таке війна", – зворушливо завершили волонтери історію про українку з Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликало ажіотаж фото, зроблене воїнами ЗСУ в будинку на Донбасі, який господарі покинули через війну. На світлині видно старовинні портрети людей і сімейні фото з важливих подій.

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