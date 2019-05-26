"Прориву не було": АТОвець пояснив потрапляння у полон 8 бійців ЗСУ

Вісім військових Збройних сил України, які 22 травня потрапили в полон до терористів "ДНР" поблизу Новотроїцького, дійсно могли заблукати.

Принаймны, це виглядає цілком правдоподібно, враховуючи місцевість, де вони були захоплені, і ті дані, щодо інциденту, які публікуються в ЗМІ. Про це OBOZREVATEL розповів учасник АТО Андрій Шор.

"Помилитися цілком реально, щоб їхати з півдня Донецької області в сторону того ж Краматорська або Костянтинівки, треба об'їхати Донецьк, тому що йде пряма траса Маріуполь – Донецьк, і далі, через Ясинувату", – говорить АТОвець.

Для об'їзду існують дві дороги, і військові вибрали найкоротшу, але в ній є одна особливість.

"Другий варіант, більш короткий, йти наліво на Ольгинку, там на Вугледар і наверх, в сторону Курахово. Але справа в тому, що цей другий поворот знаходиться за КПВВ, після якого ще два блокпости, вони фактично перебувають на лінії розмежування. Там пару кілометрів і вже сепарскій блокпост", – розповідає Шор.

Він згадує, що подібні ситуації вже були в тому районі, хоча поворот складно припустити, якщо про нього знати. У випадку з вісьмома українськими військовими це могла стати недосвідченість, втома або ж глюк навігації.

"Якщо орієнтувати за опублікованим звітом, вони пройшли нормально КПВВ, потім пройшли по паролю перший блокпост, а перед другим треба було повернути, але вони прогавили. Чому їх проґавили, це питання. Може проспали, було 6 годині ранку. Те, що чергові почали стріляти слідом, тут можу сказати, що коли ти сидиш в кабіні, а стріляють зовні з автомата, за ревом движка можна просто не почути або не зрозуміти. Тобто, прориву як такого не було. А чому вони не розгорнулися, коли доїхали, про це важко говорити", – каже військовий.

У розмовах про те, що це була втеча Шор сумнівається: "Для цього повинна бути змова старшого машини і водія, але все одно є великий ризик, якщо хтось зрозуміє, що їдуть не туди, це погано закінчиться для зрадника. І в такій ситуації їх би зустрічали, а їх не зустрічали, сепари самі не знали, що відбувається. У описі того, що вони могли випадково заїхати і не зрозуміти, що відбувається, я не бачу нічого неможливого".

Раніше учасник АТО опублікував на своїй сторінці в Facebook скріни радіоперехоплення терористів під час захоплення ВСУшників і рапорт українських військових. У рапорті було зазначено, що в КамАЗі були документи на 53-у бригаду: штат, зброя, прізвища, відомості про закріплення зброї.

Шор повторює, що достовірність цих даних не підтверджена і була взята з інформаційних ресурсів терористів. До того ж, він сумнівається, що у військових була якась цінна інформація крім тієї, про яку російській розвідці вже давно відомо.

"У моїх знайомих є сумніви, що там могла бути форма №1. Тобто якісь документи: звірка зброї, спискові склади там були, але наскільки там важлива документація я не знаю. Але, справа в тому, я не думаю, що ті списки були великою таємницею, я думаю, що у російської розвідки ця інформація є давно, і їм вона не принципова", – вважає Шор.

"Я не думаю, що вони могли отримати якусь важливу інформацію. Хоча з того боку зараз можуть про це говорити. Це може стати легалізацією, наприклад, для якихось розвідданих, які вони отримали від якогось нашого зрадника, а тепер сказати, що знайшли її у вантажівці", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вранці 22 травня вісім військовослужбовців Збройних сил України потрапили в полон в зоні бойових дій на Донбасі.

Міністр оборони Степан Полторак підтвердив інформацію про 8 полонених і сказав, що вони були зі старшиною.

В "ДНР" заявили, що "з затриманими проводяться слідчі заходи".

Як з'ясувалося, українські бійці, які потрапили в полон, не виконували ніяких бойових завдань, а здійснювали тилову операцію. Найімовірніше, навігатор, яким користувалися військові, вказав їм неправильний шлях.

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