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Пропонували $50 тисяч: Бабченко "продинамив" пропагандистів Кремля

2.1тЧитати новину російською

Представниця російського телеканалу НТВ пропонувала журналістові Аркадію Бабченку близько 50 тисяч доларів за інтерв'ю.

Про це Бабченко розповів на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши скріншот відповідного повідомлення. Журналіста просили хоча б про 10-хвилинну розмову, а також намагалися домовитися про "знижку".

При цьому невідомо, чи відповів Бабченко представниці телеканалу, оскільки скріншоту своєї відповіді він не опублікував.

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Замість цього журналіст публічно прокоментував подію на своїй сторінці в соцмережі. "НТВ прорізалося. Знижку просять. З "ліберального виродка" я відразу став "Шановний Аркадій Аркадійович". НТВ. Пішли на**й. На добраніч", - написав Бабченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бабченко зробив жорстке попередження російським пропагандистам.

Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Росія
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