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17 січня • оновлено в 16:12
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"Проплатив рекламу на 100 років вперед?" Соколова затролила росіян через фейки про Бандеру

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Журналістка Яніна Соколова спростувала безглузді фейки російської пропаганди про лідера ОУН Степана Бандеру і процвітання неонацизму в Україні.

Зокрема вона відреагувала на шквал негативної інформації рупорів Кремля про марші пам'яті на честь історичного діяча, які пройшли в українських містах в день його народження – 1 січня. Відповідь на бурхливі обурення росіян телеведуча озвучила в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"По всіх новинах: в Україні відзначають день народження Бандери, МЗС офіційну заяву робить, люди в Twitter з глузду їдуть. Таке відчуття, що Бандера вам на сто років вперед рекламу проплатив", – пожартувала над росіянами Соколова.

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Соколова і Бандера

Соколова і Бандера

Вона нагадала їм, що Бандера є історичною постаттю, а значить неоднозначний. Тому для когось він Герой, а для когось ні.

"Але просто задумайтеся про деякі цікаві факти. Ви стверджували, що бандерівці стріляли в спини радянським солдатам. Це що, виходить, радянські солдати у 1939 році спиною бігли в атаку в західній Україні? Якщо ви звільнили західну Україну, то чому до 1957 року воювали з місцевим населенням? У вас були різні літературні погляди на творчість Івана Франка? Ви ненавидите Бандеру, бо він воював з росіянами в Україні. Задумайтесь взагалі над цією фразою", – звернулася до окупантів журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • скандальний нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський назвав ідеологію українського націоналізму, ключовою фігурою якого є Степан Бандера, печерною, а самого політичного діяча – небезпечним для українців.

  • У свою чергу український режисер, колишній бранець Кремля Олег Сенцов 1 січня привітав українців з днем народження Бандери, якому виповнилося би 111 років.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна Соколова Степан Бандера
Місце
Україна
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"...потому что он воевал с русскими в Украине" - довод убийственный. "Не#ер тут шастать - по нашей земле" (Из предполагаемого обращения Степана Андреевича к ка-ца-пю-рам мо-ско-витским.)
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Махно Володимир
Махно Володимир
Соколова молодец! а вaта не знает истории! лично для меня Бaандерaа герой!
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фил филька
фил филька
янина-ушиспаниеля имеет талант пороть чушь с такой скорость что автомат калашникова завидует))
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