"Проплатив рекламу на 100 років вперед?" Соколова затролила росіян через фейки про Бандеру

Журналістка Яніна Соколова спростувала безглузді фейки російської пропаганди про лідера ОУН Степана Бандеру і процвітання неонацизму в Україні.

Зокрема вона відреагувала на шквал негативної інформації рупорів Кремля про марші пам'яті на честь історичного діяча, які пройшли в українських містах в день його народження – 1 січня. Відповідь на бурхливі обурення росіян телеведуча озвучила в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"По всіх новинах: в Україні відзначають день народження Бандери, МЗС офіційну заяву робить, люди в Twitter з глузду їдуть. Таке відчуття, що Бандера вам на сто років вперед рекламу проплатив", – пожартувала над росіянами Соколова.

Соколова і Бандера

Вона нагадала їм, що Бандера є історичною постаттю, а значить неоднозначний. Тому для когось він Герой, а для когось ні.

"Але просто задумайтеся про деякі цікаві факти. Ви стверджували, що бандерівці стріляли в спини радянським солдатам. Це що, виходить, радянські солдати у 1939 році спиною бігли в атаку в західній Україні? Якщо ви звільнили західну Україну, то чому до 1957 року воювали з місцевим населенням? У вас були різні літературні погляди на творчість Івана Франка? Ви ненавидите Бандеру, бо він воював з росіянами в Україні. Задумайтесь взагалі над цією фразою", – звернулася до окупантів журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

скандальний нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський назвав ідеологію українського націоналізму, ключовою фігурою якого є Степан Бандера, печерною, а самого політичного діяча – небезпечним для українців.

У свою чергу український режисер, колишній бранець Кремля Олег Сенцов 1 січня привітав українців з днем народження Бандери, якому виповнилося би 111 років.

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