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14 грудня • оновлено в 14:53
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/ Суспільство

Пропагандисти Путіна знову спробували прорватися до Києва: їх вигнали

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Слідом за ганебним видворенням із київського аеропорту російського журналіста "НТВ" Сергія Савіна, який не зміг підтвердити мету свого візиту, українські прикордонники не пустили в країну ще одного пропагандиста Кремля.

Про це повідомляє Telegram-канал "НТВ", підкресливши, що другого за добу їхнього співробітника не пустили до Києва.

Цього разу не змогла потрапити в країну кореспондентка Олександра Тонких.

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Пропагандистів Кремля не пустили в Україну

Пропагандистів Кремля не пустили в Україну

Зазначається, що приводом для заборони на в'їзд стало те, що у 2016 році журналістка відвідувала Крим.

Як повідомили в Держприкордонслужбі України, представниці росЗМІ Тонких заборонили в'їзд у країну на три роки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
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Mega Death
Mega Death
Чем больше журналистов не пустят, тем больше куча под кресло президента)) С пустыми балаболами дело иметь вряд ли кто захочет))
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2
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Крым Андрей
Крым Андрей
Воистину чубатые скакуны боятся журналистов, как чёрт ладана.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Во,йна с журналистами дело абсолютно безнадёжное и проигрышное. То же самое, в своё время, делал совок и, как известно, с треском проиграл. Если бы наши адепты майдана хотели бы быть поумнее, то им бы стоило впустить российских журналистов и устроить ПУБЛИЧНУЮ ДИСКУССИЮ, заработав бы на этом определённый пропагандистский выигрыш. Но умственная отсталость и общее интеллектуальное бессилие вынуждает наших майд,аунов прибегать к жалкому методу "стращать и не пущать".. ))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Штуцер Лёва, ты как сумел спасти защитить свой мозг от вируса майданизма?
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