Пропагандисти Путіна знову спробували прорватися до Києва: їх вигнали

Слідом за ганебним видворенням із київського аеропорту російського журналіста "НТВ" Сергія Савіна, який не зміг підтвердити мету свого візиту, українські прикордонники не пустили в країну ще одного пропагандиста Кремля.
Про це повідомляє Telegram-канал "НТВ", підкресливши, що другого за добу їхнього співробітника не пустили до Києва.
Цього разу не змогла потрапити в країну кореспондентка Олександра Тонких.
Пропагандистів Кремля не пустили в Україну
Зазначається, що приводом для заборони на в'їзд стало те, що у 2016 році журналістка відвідувала Крим.
Як повідомили в Держприкордонслужбі України, представниці росЗМІ Тонких заборонили в'їзд у країну на три роки.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На "нормандському саміті" в Парижі президент України Володимир Зеленський порадив російським журналістам не продукувати фейки і самим приїхати в країну, щоб дізнатися, як вона живе. Своє звернення зі стьобом він адресував головному рупора путінського режиму Володимира Соловйова.
Топпропагандистка Кремля, головна редакторка RT Маргарита Симоньян і спікерка МЗС РФ Марія Захарова відповіли Зеленському на його запрошення приїхати в Україну, заявивши, що їм заборонено в'їзд к країну.
Один із головних пропагандистів Путіна Володимир Соловйов огризнувся у відповідь на запрошення Володимира Зеленського відвідати особисто Донбас.
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