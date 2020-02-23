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23 лютого • оновлено в 12:38
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/ Суспільство

Пропагандисти Путіна знову проривалися в Україну: їх не пустили

3.7т
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В аеропорту "Київ" ("Жуляни") знову відмовили у пропуску в Україну двом громадянам Росії, які працюють в сфері масової інформації.

Як розповіли в Державній прикордонній службі інцидент стався 22 лютого. Під час оформлення рейсу "Мінськ-Київ" прикордонники виявили серед пасажирів російського письменника і журналіста. З'ясувалося, що раніше вони відвідували окупований Росією Крим.

"Житель Санкт-Петербурга 1986 року народження прилетів в Україну вести лекції по копірайтингу і пошуку натхнення. Але факт, що цей пасажир "шукав натхнення" в окупованому Криму, куди їздив незаконно, не дав йому можливості підзаробити на лекціях в Києві", – сказано у повідомленні.

Пропагандистів з Росії не пустили в Україну

Пропагандистів з Росії не пустили в Україну

Тим же рейсом, з тією ж метою, на запрошення тієї ж організації до Києва прилетіла також москвичка 1983 року народження. Росіянка забезпечує комунікацію групи компаній, що ведуть діяльність на тимчасово окупованому Кримському півострові.

А на своєму профілі росіянка викладає фото з заходів, організованих російськими силовиками, із забороненою в Україні атрибутикою і зі зброєю.

Обом росіянам відмовили в перетині державного кордону України і заборонили в'їзд на 3 роки. Вранці 23 лютого вони зворотним рейсом полетіли до Мінська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту "Київ" (Жуляни) прикордонники заборонили в'їзд в Україну трьом російським пропагандистам: всі прилетіли з Мінська для проведення тренінгів про маніпуляції в ЗМІ.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и правильно нах они тут нужны!
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Он Алекс
Он Алекс
Ну вот че это из за поребрика суёт свои рога в Украину ? Ука России мало со своими головняками ?
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