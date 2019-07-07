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Пропагандисти Путіна похвалилися фото з Медведчуком і Марченко

11.8тЧитати матеріал російською

Пропагандист Кремля Євген Попов похвалився знімком з главою політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком.

У соцмережах він опублікував фото, на якому також присутня його дружина Оксана Марченко, відома раніше в Україні телеведуча.

"Тристороння зустріч", - підписав він фото. Також незабаром з'явилася реакція дружини Попова, пропагандистки Ольги Скабєєвої, яка висловила захоплення зовнішністю Марченко.

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Пропагандисти Путіна похвалилися фото з Медведчуком і Марченко
Пропагандисти Путіна похвалилися фото з Медведчуком і Марченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Медведчук висловив гордість тісними відносинами з президентом Росії Володимиром Путіним, розповівши, як став його кумом.

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Особи
Віктор МедведчукОксана МарченкоОльга Скабєєва
Місце
Росія
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Tsokalov Victor
Tsokalov Victor
мертвечук, беги со своей сучкой в Парашу пока не грохнули...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
три выплядка
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