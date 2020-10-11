Пропаганда в СРСР: як дітей вчили любити Леніна і ненавидіти "ворожі країни"

Масова пропаганда в СРСР почалася з моменту його утворення, оскільки більшовики, які прийшли до влади, в дійсності не мали всенародної підтримки. Основні кліше пропаганди прищеплювалися вже з раннього дитинства за допомогою дитячої літератури.

Відповідні витяги з дитячих книжок і журналів 20-30-х років опублікував у своєму блозі Максим Мирович.

Так, майже одразу після смерті Леніна в 1924 році з'явився "культ діда, який помер, але продовжує бути вічно живим", пише блогер. Передплатникам багатьох державних видань у якості цінного призу тоді дарували листівки "Ленін у труні". Саме в 20-ті роки в СРСР вихваляння вождя комуністів набуло рис релігійного культу.

Культ Леніна в СРСР з'явився майже відразу після його смерті в 1924 році Максим Мирович / livejournal.com

Пропаганда в СРСР: дітям розповідали, як погано люди жили за царя Максим Мирович / livejournal.com

У 20-ті роки в СРСР вихваляння Леніна набуло рис релігійного культу Максим Мирович / livejournal.com

Спочатку дітям розповідали про погане життя до Леніна – за царя. Трохи пізніше в дитячу літературу увійшла тема "вічної війни": дітей переконували, що мало не весь світ хоче завоювати СРСР. А "ворожими країнами" в основному вважалися ті, де не було при владі комуністів.

У дитячій літературі в СРСР була присутня тема війни Максим Мирович / livejournal.com

"Ворожими країнами" в СРСР вважалися ті, де не було при владі комуністів Максим Мирович / livejournal.com

Пропаганда в СРСР: дітей переконували, що весь світ хоче завоювати СРСР Максим Мирович / livejournal.com

Крім того, за допомогою пропаганди в 1920-х роках більшовики намагалися створити ілюзію благополуччя. У дитячих книжках і журналах показували будівництва, заводи, військову техніку, пароплави і пізніше – польоти в космос.

За допомогою пропаганди в 1920-х роках в СРСР намагалися створити ілюзію благополуччя Максим Мирович / livejournal.com

Пропаганда в СРСР: у дитячих книжках і журналах показували будівництва, заводи, військову техніку Максим Мирович / livejournal.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав, навіщо в СРСР консервували воду: з'явилося пояснення.