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18 квітня • оновлено в 06:35
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Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР

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За часів СРСР пропаганда створювала агітаційні плакати, які зачіпали всі сфери життя громадян.

На радянських плакатах були короткі гучні гасла, і картинка завжди закликала до якихось дій.

Наприклад, агітаційні плакати закликали до боротьби зі злочинцями, ледарями і "ворогами Радянського союзу". Найвідомішими були плакати з військовими гаслами. Так, "Родина-мать зовет!" з'явився в роки Другої Світової війни. Також широко став відомий червоноармієць, який питав: "Ти записався добровольцем?".

Крім того були і побутові плакати, які повинні були виховувати культуру у радянських людей.

Пропонуємо далі побачити найвідоміші агітаційні плакати СРСР різних років.

Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР
Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
пропаганда СРСР
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