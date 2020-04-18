Пропаганда не дрімає: зібрані найпопулярніші плакати СРСР

За часів СРСР пропаганда створювала агітаційні плакати, які зачіпали всі сфери життя громадян.
На радянських плакатах були короткі гучні гасла, і картинка завжди закликала до якихось дій.
Наприклад, агітаційні плакати закликали до боротьби зі злочинцями, ледарями і "ворогами Радянського союзу". Найвідомішими були плакати з військовими гаслами. Так, "Родина-мать зовет!" з'явився в роки Другої Світової війни. Також широко став відомий червоноармієць, який питав: "Ти записався добровольцем?".
Крім того були і побутові плакати, які повинні були виховувати культуру у радянських людей.
Пропонуємо далі побачити найвідоміші агітаційні плакати СРСР різних років.
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