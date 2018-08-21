Промо осені: в Україну йде похолодання

Україну у вівторок, 20 серпня, перетне холодний атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі на заході і півночі, і заодно знизить температуру повітря по всій країні вже у середу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що в більшості областей температура повітря 22 серпня складе стримані +20... +25 градусів.

"Осінь запускає своє промо поступово. На півдні та сході літо ще захищає свою синоптичну територію, +28... +33 градуси", - додала синоптик.

У Києві в середу буде без опадів, температура знизиться до +24 градусів.

"23-24 серпня в Україні будуть сонячними і теплими, лише на крайньому заході у святкові дні ймовірність локального дощу", - резюмувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко уточнила прогноз погоди в Україні на найближчі дні.