МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Промо осені: в Україну йде похолодання

4.1тЧитати новину російською

Україну у вівторок, 20 серпня, перетне холодний атмосферний фронт, який принесе короткочасні дощі на заході і півночі, і заодно знизить температуру повітря по всій країні вже у середу.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко, зазначивши, що в більшості областей температура повітря 22 серпня складе стримані +20... +25 градусів.

"Осінь запускає своє промо поступово. На півдні та сході літо ще захищає свою синоптичну територію, +28... +33 градуси", - додала синоптик.

Новини
Осінню і не пахне: з'явився свіжий прогноз погоди в Україні

У Києві в середу буде без опадів, температура знизиться до +24 градусів.

"23-24 серпня в Україні будуть сонячними і теплими, лише на крайньому заході у святкові дні ймовірність локального дощу", - резюмувала Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко уточнила прогноз погоди в Україні на найближчі дні.

Читайте всі новини по темі "Погода в Одесі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода в ОдесіПогода в КиєвіПогода у ЛьвовіПогода в ХарковіПогода в ЗапоріжжіПогода в ДонецькуПогода в КарпатахПрогноз погодиПрогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги