Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

На популярному курорті України вертоліт кружляв над головами людей і ледь не врізався у басейн

22.2т Читати матеріал російською

У курортному місті Кирилівка Запорізької області просто над пляжем з відпочивальниками пролетів вертоліт.

Відповідне відео опублікували очевидці в Instagram. Інцидент трапився на косі Пересип (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вертоліт зупинився біля басейну однієї з баз відпочинку. У мережі жартівливо коментують: коли траса на морі завантажена, можна й вертольотом на відпочинок прилетіти.

У Кирилівці над морем пролетів вертоліт

У Кирилівці над морем пролетів вертоліт

Instagram beluga_hotel

Новини
Свавілля у Кирилівці: за журналістом влаштували погоню

.

Раніше OBOZREVATEL писав, що популярний курорт Кирилівка у Запорізькій області неодноразово потрапляв у скандали.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
9
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel