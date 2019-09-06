На популярному курорті України вертоліт кружляв над головами людей і ледь не врізався у басейн

У курортному місті Кирилівка Запорізької області просто над пляжем з відпочивальниками пролетів вертоліт.
Відповідне відео опублікували очевидці в Instagram. Інцидент трапився на косі Пересип (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Вертоліт зупинився біля басейну однієї з баз відпочинку. У мережі жартівливо коментують: коли траса на морі завантажена, можна й вертольотом на відпочинок прилетіти.
У Кирилівці над морем пролетів вертоліт
Instagram beluga_hotel
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Раніше OBOZREVATEL писав, що популярний курорт Кирилівка у Запорізькій області неодноразово потрапляв у скандали.
Курортне селище Кирилівка в Запорізькій області ризикує опинитися на межі екологічної катастрофи.
Місцеві жителі розповіли, що в Кирилівці декілька баз відпочинку зливають нечистоти в пісок і море.
У мережі з'явилося відео з моментом збройного конфлікту в Кирилівці, під час якого штрикнули ножем випадкового перехожого.
Раніше надійшло декілька повідомлень "про безмежний тиск на бізнес, вимагання та загрозу здоров'ю людей " в Мелітополі і Кирилівці. У поле зору потрапили міський голова Мелітополя Сергій Мінько і сільський голова курортної Кирилівки Іван Малєєв.
Також у Кирилівці в басейні поряд із водною гіркою потонула 3-річна дитина. Через три дні трапилася нова НП – підліток впав із "банана" і отримав перелом шийного відділу хребта.
Ще в Кирилівці з моря дістали тіло чоловіка, який загинув за невідомих обставин.
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