На популярному курорті України вертоліт кружляв над головами людей і ледь не врізався у басейн

У курортному місті Кирилівка Запорізької області просто над пляжем з відпочивальниками пролетів вертоліт.

Відповідне відео опублікували очевидці в Instagram. Інцидент трапився на косі Пересип (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вертоліт зупинився біля басейну однієї з баз відпочинку. У мережі жартівливо коментують: коли траса на морі завантажена, можна й вертольотом на відпочинок прилетіти.

У Кирилівці над морем пролетів вертоліт Instagram beluga_hotel

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Раніше OBOZREVATEL писав, що популярний курорт Кирилівка у Запорізькій області неодноразово потрапляв у скандали.

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