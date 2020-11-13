Прокурор САП: доводити вину у справі "Роттердам+" з вірогідністю 100% нічим

Зібрані за 3,5 роки детективами НАБУ матеріали у справі "Роттердам+" не дають можливості встановити ні складу злочину, ні вини підозрюваних.

Про це під час судового засідання 13 листопада повідомив старший прокурор групи прокурорів САП Віталій Пономаренко.

"Фактично обвинувачення в суді на сьогодні з вірогідністю 100% нам довести нічим", – повідомив прокурор.

За його словами, наявність гіпотетичної шкоди від дії формули, а отже і складу злочину, по суті спростувала комісійна експертиза СБУ від 11 серпня 2020 року, після якої справа і була закрита.

"Для того, щоб з’ясувати об’єктивно сукупну картину чи позицію кримінального провадження, було призначено комісійну експертизу. Ми зібрали всю цю сукупність для того, щоб нам експерти за весь період формули з 2016 по середину 2019 року дослідили це все і дали свої висновки. На виході ми отримали висновок, де не підтверджується завдання збитків за цей період. Таким чином, це і стало однією з причин прийняття того рішення, яке було прийняте", – пояснив прокурор.

Він також наголосив, що нова скандальна експертиза Ірини Педь, яку було виконано вже через місяць після закриття справи, жодних нових даних чи свідчень не містить.

"Комісійні експерти, так, вони не оцінювали цей документ як документ, але всі ці відомості вони вже фактично досліджували і змогли підтвердити чи спростувати", – наголосив Пономаренко.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 років через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора.

У вересні ВАКС визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним і обґрунтованим. Вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства, суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Однак 27 жовтня ВАКС несподівано переглянув своє рішення у справі "Роттердам+" і скасував постанову прокуратури про закриття справи.

Таке рішення суддя Олійник прийняла за заявою Нікопольського заводу феросплавів. За словами адвокатів, на суддю чинився безпрецедентний політичний тиск.

Після цього детективи НАБУ спробували змінити неугодного їм прокурора, але ВАКС підтвердив законність і правомочність дій процесуального керівника у справі "Роттердам+", який постановив закрити справу.