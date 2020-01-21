"Прокляте місце": Муждабаев звернувся до "тусовщиків" на форумі в Давосі

Кримсько-татарський журналіст Айдер Муждабаев назвав Всесвітній економічний форум в Давосі "назавжди проклятим місцем".

Так, на своїй сторінці в Facebook він висловився про традиційний Український ланч, який проводить Фонд Віктора Пінчука.

"Після пропозиції давоського годувальника української "еліти" Пінчука здати Крим на 50 років в оренду Путіну, здати разом з кримськими татарами, з українцями, з нашими родинами — моєї та Олега Сенцова, коли він сидів у 20-річному безнадійному полоні, я вважаю це місце для України назавжди проклятим (як і YES-форум). Ви, панове проплачені тусовщики, звичайно, робіть, що хочете, але коли-небудь ви обов'язково згадаєте ці мої слова. Розважатися за рахунок зрадника - це х***ва карма", – написав Муждабаев.

Айдер Муждабаев nasedkin.livejournal.com

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Давосі, Швейцарія, затримали двох російських шпигунів, які, можливо, готували замах на гендиректора фонду Hermitage Capital Білла Браудера.

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