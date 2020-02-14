Випадуть дощі: синоптикиня уточнила прогноз погоди на вихідні

В Україні на Стрітення, 15 лютого, сильний вітер стихне. Також не очікується сильних опадів.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook. За її прогнозами, невеликий мокрий сніг і дощ очікується на заході і півночі України.

"Температура повітря істотно не зміниться, в суботу +1...+5, у неділю +3...+8 градусов. На півдні на кілька градусів тепліше", – розповіла синоптик.

У Києві Стрітення буде з хмарами і тимчасовими невеликими опадами, в неділю – в основному сухо. Температура повітря 15 лютого +3 градуси, 16 лютого +6 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик дав прогноз на аномальну весну-2020 в Україні

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