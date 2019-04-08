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Пройдуть дощі: синоптик уточнила прогноз із похолодання в Україні

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У вівторок, 9 квітня, в більшості областей України опади малоймовірні, прогнозується тепла погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, на заході атмосферний фронт принесе дощі й похолодання, очікується +10... +14 градусів.

Максимальна температура повітря в регіонах передбачається вдень на рівні +14... +20 градусів.

Пройдуть дощі: синоптик уточнила прогноз із похолодання в Україні

У Києві вівторок очікується теплим, +18 градусів, без опадів, тільки ввечері місцями невеликий дощ.

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У середу погода суттєво не зміниться, в четвер, 11 квітня, в столиці похолодає і дощитиме.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні погода в квітні буде теплою, але дощовою. За прогнозом синоптиків, весна не буде холоднішою, ніж зазвичай.

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