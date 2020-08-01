Прохолодно і з невеликими дощами: синоптики дали точний прогноз погоди в Україні на 2 серпня

У неділю, 2 серпня, в Україні збережеться прохолодна і переважно суха погода.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +21...+26 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+20 градусів.

На півночі України хмарно із проясненнями, вночі без опадів, вдень у Чернігівській і Сумській областях невеликі короткочасні дощі, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, тільки в Полтавській області вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +21...+26 градусів.

На сході України хмарно із проясненнями, вночі без опадів, вдень короткочасні невеликі дощі, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +21...+26 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градуси.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 2 серпня найвища температура повітря вдень була 34,2 градуси в 1936 році, найнижча вночі 9,5 градусів у 1885 році.

Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний синоптик Леонід Горбань розповів, що погода в Україні буде по-літньому спекотною в серпні, температурний максимум складе +33 градуси.

Також, за словами Горбаня, очікується мінімальна кількість опадів у першій половині місяця.