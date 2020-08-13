Прохолодно і дощі з грозами: з'явився прогноз погоди в Україні на п'ятницю

Синоптики спрогнозували дощі з грозами на 14 серпня. Фото Pixabay.

У п'ятницю, 14 серпня, погода в більшості областей України буде сухою, тільки в деяких регіонах очікуються опади і грози.

Максимальна температура повітря досягне 29 градусів, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Невеликі короткочасні дощі та грози синоптики прогнозують в Карпатському регіоні вдень.

Температура повітря вночі коливатиметься від 7 до 13 тепла, на узбережжі морів та Закарпатті трохи тепліше – + 14 + 18.

Вдень по країні 19-24 градуси, в південній частині та більшості західних областей, крім сходу, до +29.

Прогноз погоди на 14 серпня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала на 14 серпня грозові дощі і вітер в деяких областях України.