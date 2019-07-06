Прохолода і опади: синоптики дали весняний прогноз щодо України

В Україні в суботу, 6 липня, знову буде відносно прохолодно як для розпалу літа.

Крім того, вночі у більшості регіонів України, крім заходу та сходу, а вдень в Криму, Приазов'ї та східних областях місцями пройдуть короткочасні дощі, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура повітря вночі + 9 ... + 14, вдень + 20 ... + 25 градусів. На півдні вночі + 13 ... + 18, вдень + 24 ... + 29 градусів.

Погода в Україні

У Києві вночі місцями очікується короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Температура повітря вночі +14, вдень + 21 ... + 23 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літо 2019 року може виявитися найспекотнішим за останні кілька десятків років.

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