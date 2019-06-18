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Прогріє до +35: синоптики дали спекотний прогноз по Україні

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У вівторок, 18 червня, на території України очікується спекотна погода, місцями пройдуть дощі.

Як повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, температура вночі становитиме 15-20° тепла, на узбережжі морів до 23°; вдень 25-30°, в південній частині до 35°.

Переважно опадів не очікується, лише в Карпатському регіоні, вночі в північних, вдень у центральних та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, слабкий.

Спекотна погода

Спекотна погода

24 канал

Новини
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Прогріє до +35: синоптики дали спекотний прогноз по Україні

У Києві 18 червня - спека, близько 30 градусів. Імовірність дощу невелика. У столиці, за попередніми прогнозами, послаблення спеки, передбачається 25 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик розповіла, коли почне спадати спека в Україні.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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