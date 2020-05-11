Прогріє до +28! Синоптики порадували теплим прогнозом в Україні

У понеділок, 11 травня, на всій території України очікується по-справжньому літня погода. У деяких областях температура повітря прогріється до +28 градусів.

За прогнозами Укргідрометцентру, опадів в цей день не буде. Вітер північний 5-10 м/с.

Погода в Україні 11 травня

Температура повітря вдень переважно від +24 до +27 градусів. Найхолодніше буде в Луганській, Донецькій та Харківській областях – від +20 до +22 градусів. Вночі похолодає до +7...+9 градусів.

Однак, як розповіла синоптик Наталія Діденко, вже 12 травня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі і штормовий вітер.

"Дорогі метеопати! Якщо вам вже сьогодні трохи некомфортно, можливо, ви вже відчуваєте цей, ще далекий, атмосферний фронт – адже зміна погоди після понеділка буде істотним. В середу похолодає до +14 +15 градусів. І весь наступний тиждень теплої погоди не передбачається , стовпчики термометрів коливатимуться в межах +14 +18 градусів. Тому, хто хоче згадати, що таке літо – все буде завтра ", – попередила синоптик.

Як писав OBOZREVATEL раніше, незважаючи на аномально теплу зиму, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку. Однак, за прогнозами синоптиків, також висока ймовірність потопів на території країни.

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