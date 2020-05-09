Прогріє до +25! Укргідрометцентр уточнив прогноз погоди на вихідні

В Україні в суботу та неділю, 9 і 10 травня, очікується суха і сонячна погода, невеликі опади можливі тільки на сході країни.

Про це йдеться у прогнозі погоди Українського гідрометцентру.

Температура повітря на вихідних прогріється від 21 до 25 градусів у західних областях і від 16 до 21 у всіх інших регіонах. Набагато тепліше буде також і в нічний час: від +5 до +10 градусів.

У Києві синоптики прогнозують тепло в районі 18-20 градусів вдень і 8-10 вночі.

Укргідрометцентр

При цьому вже в понеділок, 11 травня, західним областям варто очікувати дощі і грози. Однак потепління продовжить набирати обертів.

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко заявила, що в Україну із західної Європи наближається потужна смуга дощів, сніг і поступове похолодання.