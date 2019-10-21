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21 жовтня • оновлено в 06:37
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Прогріє до +24: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

1.5т Читати матеріал російською

У понеділок, 21 жовтня, в Україні очікується сонячна погода без опадів.

Як сказано в прогнозі Українського гідрометцентру, найтепліше буде в західних областях, де повітря прогріється від +20 до +24 градусів.

В інших регіонах країни стовпчик термометра показуватиме до +21 градуса, очікується невелика хмарність. У Києві в понеділок очікується від 20 до 22 градусів вище нуля.

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При цьому вночі буде прохолодніше - від 5 до 10 градусів з позначкою "плюс". Але дощів не очікується.

Прогноз погоди на 21 жовтня

Прогноз погоди на 21 жовтня

Український гідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші морози в Україні очікуються лише в середині листопада. Тепло протримається ще тиждень, після чого настане похолодання.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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