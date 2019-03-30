Прогріє до +16! Синоптики дали теплий прогноз на початок тижня

Після несподіваного дощу з градом, в Україну повернеться потепління.

Уже в перші дні квітня буде відчуватися поліпшення погоди. Як повідомляє Укргідрометцентр, потеплішає до 16 градусів.

У понеділок, 1 квітня, опади не очікуються, із заходу насунеться холодний фронт, проте температура повітря вдень складе +9 ...+ 11 градусів. У центральних областях синоптики обіцяють +11 ...+ 13 градусів, у північних областях +10 ...+ 12 градусів, у східних +12 ...+ 14 градусів, і на півдні +13 ...+ 16 градусів.

Погода в Україні 1 квітня meteo.gov.ua

У вівторок, 2 квітня, в східних областях пройдуть дощі. На сході, в центральних і північних областях вдень +7 ...+ 10 градусів тепла. На півдні – +9 ...+ 12 градусів. У західних областях – удень +9 ...+ 11 градусів тепла.

Погода в Україні 2 квітня meteo.gov.ua

У середу, 3 квітня, також дощитиме, як в східній, так і в західній частинах країни. Температура повітря при цьому залишиться на рівні попереднього дня – в середньому по країні +7 ...+ 10 градусів вище нуля.

Погода в Україні 3 квітня meteo.gov.ua

Погода в Україні pixabay.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в день президентських виборів, які пройдуть 31 березня, на українців чекає майже літня погода. У деяких регіонах країни потеплішає до +17 градусів.

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