Програма медичних гарантій: стало відомо, як лікуватимуть українців

З 1 квітня 2020 року в Україні у повному обсязі запрацює програма медичних гарантій. Вона передбачає 5 пріоритетних напрямків та ряд послуг, які залишаться безкоштовними для пацієнтів. Подробиці нововведень на своїй сторінці у Фейсбук розкрив Сергій Тодоров.

"Програма - це перелік медичних послуг, які держава гарантує пацієнту повністю безоплатно. До неї увійдуть послуги первинної, амбулаторно-поліклінічної, стаціонарної медичної допомоги, а також екстреної, паліативної допомоги та медичної реабілітації. Медичні заклади будуть отримувати кошти з національного бюджету за принципом "гроші йдуть за пацієнтом". Тобто лікарням буде вигідно, щоб до них зверталися пацієнти, адже чим більше вони пролікують, тим більше зароблять грошей", - повідомив він.

За словами Тодорова, у КМДА вже відзвітували, що столичні заклади охорони здоров’я готові до впровадження медичної реформи. Після старту програми кожна лікарня стане окремим некомерційним підприємством, а адміністрація лікарні сама буде вирішувати, на що саме витрачати кошти.

"Для лікарів це означає, що бути посереднім спеціалістом стане невигідно, бо фіксованої зарплати не буде, а пацієнт матиме право вибору – і на консультацію чи на планову операцію піде до того спеціаліста, якого обере, якого вважає найкращим. І НСЗУ заплатить гроші за надану медпослугу тій лікарні, яку обере пацієнт", - написав Тодоров.

Він також зазначив, що програма передбачає 5 пріоритетних напрямків, до яких увійшли захворювання з найвищим рівнем смертності і найбільшим впливом на якість життя людей. Зокрема, йдеться про лікування гострого інфаркту міокарда, гострого мозкового інсульту, допомога при пологах, неонатальна допомога, ендоскопічні і скринінгові обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. Медичну допомогу за цими напрямками НСЗУ оплачуватиме за підвищеними тарифами. Водночас, і вимоги до лікарень, що надаватимуть такі послуги, будуть підвищеними.

"Що це означатиме для пацієнтів? Пацієнти отримали право вільно обирати вузьких спеціалістів, у яких хочуть проконсультуватися чи зробити операцію, за прикладом того, як вони обирали сімейного лікаря. Вони також можуть вільно обирати лікарню, в якій планують поправити здоров’я – прив’язки до району чи міста більше не буде. Отримати безкоштовну консультацію чи допомогу можна буде лише зі скеруванням свого сімейного лікаря. І треба врахувати ще такий момент. Якщо ви оберете відомого спеціаліста у Львові чи Києві, то маєте зробити попередній запис. Гроші за консультацію пацієнту платити не треба, за нього обраній лікарні заплатить НСЗУ", - підкреслив Тодоров.

Він відзначив, що для пацієнтів зберігається можливість звертатися до вузьких спеціалістів без скерування сімейного лікаря - але платити за консультацію в такому разі їм доведеться з власної кишені. Безкоштовними залишаться консультації у акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколога. Без жодного скерування людині безкоштовно нададуть екстрену медичну допомогу у всіх лікарнях.

"Уся медична допомога при інфаркті або інсульті для пацієнта буде безкоштовною, а саме: КТ чи МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження, тромболітична терапія при інсульті, стентування при інфаркті, а також цілодобовий моніторинг пацієнта в реанімації, реабілітаційна допомога в гострому періоді", - додав Тодоров.

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